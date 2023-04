"Okamžité odvolání mě překvapilo, musím přiznat. Vždy jsem jednala a rozhodovala na pozici ředitelky a vykonávala svou práci s nejlepším vědomím a svědomím, proto si nejsem vědoma zásadního pochybení, které by mělo být důvodem k mému okamžitému odvolání," řekla Deníku Dagmar Bistrá.

Připomněla, že více než dvě desetiletí oceňovala podporu zřizovatele v naplňování mých vizí. "Nelze než respektovat vůli současného vedení města a hned zítra (ve středu - pozn. red.) předám kompletní agendu určenému zástupci zřizovatele. Bylo mi ctí podílet se 22 let na směrování školy ve prospěch žáků, spolupracovat s výbornými a zapálenými kolegy, kteří jsou zárukou další prosperity školy," dodala pro Deník odvolaná ředitelka Bistrá.

Místostarosta: O nástupci rozhodne výběrové řízení

Důvodem jejího propuštění bylo podle slov uherskobrodského místostarosty Ivana Lásky porušení pracovně právních vztahů. "Než bude vybrán nový ředitel, povede školu dosavadní zástupkyně ředitelky Šárka Votavová. O novém řediteli rozhodne výběrové řízení, které bude vypsáno v nejbližší době," sdělil Deníku Ivan Láska.

Důvod odvolání? Porušení zákoníku práce

Místostarostou zmíněné porušení pracovně právních vztahů je upřesněno v písemném odvolání Dagmar Bistré. Podle něj měla porušit zákoník práce v několika případech. A to, když dala vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové dne 27. ledna 2021 výpověď, která byla následně soudem shledána jako neplatná.

Odvolaná ředitelka ZŠ Na Výsluní Dagmar Bistrá.Zdroj: archiv ZŠ Na VýsluníZákoník práce měla porušit také tím, že v měsících leden až březen 2021 neoprávněně odebrala Dagmar Horáčkové osobní příplatek. Dále, když udělením neplatné výpovědi Dagmar Horáčkové byla na majetku školy způsobena škoda odpovídající nákladům za právní zastoupení Dagmar Horáčkové v prohraném soudním sporu a nadále reálně hrozí vznik další škody, a to ve výši odpovídající náhradě platu, ke které je škola povinna ve vztahu k neoprávněně propuštěné Dagmar Horáčkové za období přibližně dvou let.

Dalším pochybením pak mělo být, že odvolaná ředitelka Bistrá nevkládala smlouvy do registru smluv ve strojově čitelném formátu.

Je to nefér. Vytáhla školu z nejhorších mezi nejlepší

Okamžité odvolání Dagmar Bistré z pozice ředitelky řadu lidí překvapilo. "Byl to šok a nejenom pro mě. Ozvala se celá řada tamních učitelů, kteří jsou z tohoto kroku zděšeni," uvedl Miroslav Řešetka, jehož syn ZŠ Na Výsluní v uplynulých letech navštěvoval.

Dagmar Bistrá podle jeho slov do funkce ředitelky nastupovala v době, kdy byla ZŠ Na Výsluní na pomyslném žebříčku uherskobrodských škol mezi těmi nejhoršími. "Během dvou dekád ji vytáhla mezi školy nejlepší. Přijde mi hodně nefér vyhodit ji z funkce jen proto, že dala na radu právníka, který ji před dvěma lety doporučil propustit vedoucí jídelny. Korunu tomu starostka s místostarostou dali tím, že do školy přišli ředitelku odvolat v den zápisů do první třídy," dodal Miroslav Řešetka.

Učitelé za ředitelkou stojí. Podle nich utrpí hlavně škola

Za učitele ZŠ Na Výsluní se Deníku vyjádřila kantorka Martina Kůdelová. "Důvod odvolání vnímáme jako politickou odvetu představitele současného vedení města pana Lásky, který je dlouhodobě s paní Bistrou ve sporu. Kéž by si paní starostka, jakožto bývalá kantorka uvědomila, že nuceným odchodem vážené a respektované ředitelky, obzvlášť v den zápisu do prvních tříd, utrpí i škola jako taková. Za celý pedagogický sbor chci paní ředitelce Bistré vyjádřit podporu a nesouhlas s jejím odvoláním, poděkovat za důstojné zvládnutí nelehké situace a zejména dvacetiletého působení a oddanost škole i zaměstnancům," řekla Deníku Martina Kůdelová.

Radnice v Brodě ocenila 17 pedagogů. Na Den učitelů dostali plastiku s Komenským

Podle předsedkyně školské rady Dagmar Nyiko byla spolupráce s ředitelkou Bistrou velmi profesionální a velmi si ji pochvalovala. "Snažila se pomáhat žákům, učitelům i mně, která jsem do funkce předsedkyně školské rady nastoupila minulý rok," vyjádřila se Dagmar Nyiko.