Ve Zlínském kraji první den odvolila více než třetina voličů

Dveře volebních místností, ve kterých se odehrává první kolo prezidentské volby, se v Kroměříži netrhly ani v sobotu. V jedné z nich, umístěné v prostorách kroměřížské Základní školy Zámoraví, dosáhla volební účast před sobotní dvanáctou hodinou osmapadesáti procent.

Voliči chodili i během druhého volebního dne průběžně, občas se jich do místnosti nahrnulo klidně sedm naráz, s čímž měla desetičlenná volební komise plné ruce práce. Její místopředsedkyně Gabriela Rygrová se přesto do komise vrací už třetím rokem.

„Za prvé mě to baví, je to zajímavé a na druhou stranu to beru i jako brigádu, protože ještě studuji. Tím, že bydlím v ulicích, které jsem si zvolila, tak se tu potkávám se známými a je to pro mě v podstatě i čest, být v komisi při prezidentských volbách,“ zdůvodnila. Také ona má jasný názor na to, jaký by měl být budoucí prezident.

„Měl by být především reprezentativní, tedy mít na úrovni komunikační schopnosti, vědět, do čeho jde a samozřejmě by měl hájit své občany,“charakterizovala ideální hlavu státu místopředsedkyně Gabriela Rygrová.