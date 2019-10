Na dvě stovky převážně skalních fandů kapely, kteří na jejich vystoupení do rockového klubu na Čepkov dorazili, si spolu s Martou Jandovou a čtveřicí muzikantů za jejími zády, bezmála dvě hodiny užívali muziky Die Happy.

Mimo jiné se dočkali hitů Goodbye, či Big Boy nebo písní Give me break, Killer a Love Suicide z nového alba kapely, které by v Německu mělo vyjít 28. února příštího roku.

„Byl to pro nás, kteří jme na koncert dorazili z Uherského Hradiště, parádní zážitek. To, co na pódiu předváděla Marta, bylo neskutečné. Ti, kteří nepřišli, mají čeho litovat,“ nechal se slyšet Tomáš Švábek, jenž několik skladeb přenášel živě svým mobilním telefonem na Facebook.