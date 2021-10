Salva radosti zavládla ve štábu hnutí STAN ve Zlíně v hotelu Baltaci.

„Babiš je z toho venku a to jsme si přáli,“ znělo salonkem hotelu Atrium Baltaci, které se proměnilo v místo oslav a radosti.

„Na Babiše," usmívali se členové krajského hnutí se zdviženými sklenicemi.

„Na Elišku,“ nezapomněli na novopečenou poslankyni, starostku Valašských Klobouk, která zářila radostí.

„Chtěla bych velmi poděkovat za hlasy, které jsem získala nejen já, ale naše celá koalice Piráti a Starostové. Chtěla bych poděkovat i své rodině, která to se mnou teď ty poslední měsíce neměla úplně jednoduché. Mrzí mě, že koalice nebyla ještě úspěšnější, že jsme neměli více procent, ale těší mě, že nastane změna, o které jsme všichni mluvili,“ svěřila pro Deník krátce po tom, co byla jasná její poslanecká funkce.

V tuto chvíli ještě netušila, jak se bude její práce v parlamentu vyvíjet. Má však představu, co by chtěla.

„Ráda bych, pokud mi to bude umožněno, regionu pomohla, ráda bych se určitě snažila o to, aby venkov a menší regiony vzkvétaly,“ řekla.

A i když se z krajského hnutí STAN do parlamentu dostali Eliška Olšáková a Petr Gazdík, naproti tomu z Pirátů neuspěl nikdo.

„Je to velké zklamání, že se nedostal do Parlamentu ČR za Zlínský kraj ani jeden za pirátský kandidát. Nicméně zase máme obrovskou radost z toho, že STAN a Piráti utvoří koalici a Andrej Babiš už dál nebude premiérem,“ usmála se smutně za Piráty náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová.

Veselo nebylo ani ve štábu koalice Trikolora, Svobodní a Soukromníci. I když i zde měli radost z toho, že Andrej Babiš „dopremiéroval“.

„Nejsem veselý, jsem z výsledku zklamán, myslel jsem si, že lidé budou hodnotit programy jednotlivých stran. A my jsme předkládali konzervativní a velmi dobrý program. Nicméně koalici SPOLU se podařilo strhnout občany směrem: „Zbavme se Babiše a vlády“ a tím získali voličskou skupinu, která to cítila velmi podobně," komentoval výsledky voleb lídr uskupení Libor Lukáš.

Výsledky letošních voleb mají za následek to, že po dlouhých třiceti letech nebude ve Sněmovně Parlamentu ČR levicová strana. Jako špatnou cestu pro další čtyři roky bez levice to zhodnotila krajská jednička Komunistické strany Čech a Moravy Marie Pěnčíková. A její krajští spolustraníci to vidí podobně.

„Uvidíme, co ti zvolení dokáží. Pro obyčejné lidi to ale není dobrá zpráva. Bez levice v parlamentu to bude spíš pro ně špatné. A uvidí se, jak se to projeví v dopravě, školství, zdravotnictví,“ komentoval volební výsledek předseda okresního výboru KSČM Stanislav Remeš.

„Uvidíme, jak tíha pravice dopadne na lidi. Musíme se s tím nějak vyrovnat,“ zhodnotil situaci.

Komunisté nyní nebudou mít jednoduchou situaci ani v nadcházejících komunálních volbách.

„Vzhledem k tomu, že jsme vypadli z PS ČR, nebudeme moci příští rok postavit kandidátky v komunálních volbách, pokud si neobejdeme v obcích občany a nezajistíme potřebný počet podpisů jako mimoparlamentní strana, takže na další období nejspíš i v komunální politice nejspíš zmizíme,“ vysvětlil další člen výboru Vojtěch Straka.

„Samé rány, výsledky voleb, výsledky zlínského hokeje i fotbalu, jak se s tím má člověk vyrovnat,“ povzdechl si další člen této strany Radomír Rafaja.