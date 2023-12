Ve Zlechově uspořádali vánoční jarmark plný pohody, dárků a dobrot

Co to cinká, co to zvoní, kouzlo Vánoc jako vloni. Tichá chvíle k zastavení, závan štěstí, nad něj není. Těmito verši zavládla pravá adventní atmosféra a nálada v sále Obecního úřadu Zlechov. Příchod nejoblíbenějších svátků v roce tam odstartoval osmnáctý ročník Vánočního jarmarku.

Ve Zlechově uspořádali vánoční jarmark plný pohody, dárků a dobrot | Foto: Deník/Zdeněk Skalička