Ve Zlechově koštovali víno, klobásy, sýry a olivy

Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče Pracovník v sociálních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Bezúhonnost, zdrav. způsobilost k výkonu povolání, vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služnách, ŘP "B"(aktivní řidič), práce na PC, výborné komun. dovednosti, schopnost přizpůsobit se komunikaci a potřebám uživatelů služby, empatie, flexibilita, spolehlivost, samostatnost, kreativní a tvůrčí schopnosti, nápaditost, schopnost týmové spolupráce, možnost prodloužení prac. smlouvy, prof. růst, supervizní kontrola, 5 týdnů dovolené, stravenky, práce v příjemném prostředí. V případě zájmu pošlete nejpozději do 20.5.2018 životopis a motiv. dopis na e-mail nebo na adresu: Terapeutická dílna Klíček, Františkánská 332, 686 01 Uherské Hradiště.. Pracoviště: Oblastní charita uherské hradiště - prac. uh, Františkánská, č.p. 332, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Jitka Bittnerová, +420 731 680 539.

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář do živočišné výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok, provádění údržby zařízení a technologie v provozu živoč. výroby, vč. oprav vodoinstalace, výuční list, svářeč. průkaz, ŘP "B", praxe min. 5 let v zemědělství výhodou.. Pracoviště: Agrokomplex kunovice, a.s., V Úzkých, č.p. 1487, 686 04 Kunovice. Informace: Marie Baťková, +420 724 045 214.