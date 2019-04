„Všechny chleby kromě jednoho máme z kvásků, které mohou lidé ochutnat či zakousnout k vínu. Sama jsem začala s pečením chleba před dvěma lety. Loni jsem ukázala své zkušenosti na gastrofestivalu a letos tedy poprvé tady i s ostatními místními pekařkami,“ popsala svou cestu s kváskovým chlebem až do letošního ročníku koštu vína ve Vlčnově Markéta Mikuláštíková.

K pečení vlastních bochníků ji přitom přiměl zájem o zdravější stravování, ale i péče o syna. „Měl zdravotní potíže a při pečení vlastního chleba jsem si dokázala lépe pohlídat, jaké alergeny do něj dávám a co vynechám. Navíc se poté chuťově nedá srovnat,“ přiznala Markéta Mikuláštíková.

Hlavním bodem programu bylo však koštování vína. Mezi úspěšné pěstitele se letos zařadil také pořadatel koštu Josef Pavelčík z Vlčnova.

„Neodvažuji se považovat sám sebe za odborníka, ale posbíral jsem za dobu pěstování vína spoustu rad a nápadů, jak k vínu lépe přistupovat. Jedním z mých cílů je dokázat, že i z vlčnovských vinařství lze udělat pěkné vzorky,“ vysvětlil Josef Pavelčík. O tom, že svého cíle letos dosáhl, svědčil šampion koštu Chardonnay právě z jeho produkce.

Recept na Šéfův chléb

Na zákvas budeme potřebovat:

Lžíce kvásku

100ml vody

100g mouky

Vše smícháme dohromady a necháme nejlépe přes noc pod utěrkou rozkvasit.

Na záparu budeme potřebovat:

400g žitné mouky

100ml horké vody

Vše smícháme, dokud se nevytvoří hustá kaše. Tu necháme vychladnout.

Na šéfův chléb budeme dále potřebovat:

500g mouky

310ml vody

Sůl

Kmín

Mouku, vodu, sůl a kmín smícháme s odleženým zákvasem a vychlazenou záparou. Necháme kynout další tři hodiny, během kterých těsto celkově třikrát přeložíme. Poté těsto přeložíme do ošatky, v níž jej necháme ještě dvě hodiny kynout. Troubu rozpálíme na 250 stupňů a těsto položíme na rozehřátý plech společně s hrnkem horké vody a poté jej dáme do trouby. Chléb pečeme 15 minut na 250 stupňů, poté snížíme teplotu na 200 stupňů a pečeme dalších 30 minut. Nakonec necháme chléb vychladit na mřížce, aby dobře větral. Chleba je ze začátku tvrdý, proto je důležité nechat jej vychladit a až poté do něj zakrojit.