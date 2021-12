„Během jednoho roku jsem absolvoval metodou pokus, omyl, studium různých malířských technik. Není na tom nic zvláštního, když má člověk spoustu času. Nikdy není pozdě na to, aby si lidé vyzkoušeli cokoliv mimo obor, ve kterém se třeba dlouhá léta pohybují, tak jako já,“ řekl Robert Bellan.

K vidění na výstavě CoronArt 2021 jsou jeho obrazy s rozličnými názvy, jako Zátiší s Debilem, Malý princ na planetě Van Gogh, Večírek u Bellanů, Ježíš volá Hynkovi do Outů, Vetřelce rozbolel zub, na tržišti v Hradišti vytrhli mu ho coby dup, Beach on the beach, Stanice metra Taneční, Ryba jménem Picasso, Hračky na Abbey Road, anebo Jedlíci brambůrek.

Páteční vernisáž plnou vtípků a humorné nadsázky moderoval herec David Vacke. Stejně tak přistupoval ke zlatému hřebu večera, dražbě jednoho ze svých obrazů.

„Robert Bellan miluje holandské mistry, nesnáší ale holandskou dražbu, proto touto cestou snižování ceny draženého díla nepůjdeme,“ poznamenal David Vacke. Dražen v aukci byl obraz Jedlíci brambůrek, který je parafrází na dílo Vincenta Van Gogha. Z vyvolávací ceny 20 tisíc korun se jeho cena vyšplhala až na dvojnásobek. Za 40 tisíc korun jej vydražil Hradišťan Rostislav Novák.

„Baví mě do námětů obrazů malířských mistrů vkládat nějakou jinou souvislost a posunout to dílo jinam. V tomto případě to jsou Coca cola a brambůrky Leys, coby zástupci zahraniční výrobní korporace v kontrastu s našimi brambůrkami Bohemia Chips,“ usmál se Robert Bellan. V každém z jeho obrazů je třeba hledat nějaký skrytý význam.

„Například na obrazu Hračky, jsou staré české hračky na výletě na Abbey Road, ale i představitelka toho amerikanismu, ta jeho jediná zástupkyně barbie, která tam jde chuděra sama a závistivě pokukuje po těch českých hračkách a říká si, jaká je to pěkná skupinka,“ prozradil Robert Bellan další příběh. Podle Ivana Vackeho Belanovy obrazy v sobě kromě emocí a nadsázky potvrzují cit pro čáru, kompozici a barvy.

„Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky historického okamžiku, kdy se v naší bezprostřední blízkosti rodí tvůrce, který se jednou významně zapíše do světových dějin výtvarného umění,“ nechal se slyšet výtvarník Ivan Vacke.

Na vernisáži nechyběl ani akademický malíř Miroslav Malina, ten za svým způsobem nadčasový považuje Bellanův obraz vetřelce v Uherském Hradišti. „Mně to v našem vztahu inklinuje k tomu, že tím vetřelcem, tak trošku, jsi i ty Roberte,“ dodal Miroslav Malina.