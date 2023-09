Ve velehradském turistickém centru se setkala bílá s modrou

Návštěvníci výstavy, kteří se chtěli dozvědět něco více o modrotisku, určitě nepropásnou do 5. listopadu v Turistickém centru Velehrad příležitost a poznání na vlastní oči krásy výstavy modrotisku s názvem Setkala se modrá s bílou. A jistě to bude stát za to. Vždyť výstava oslavuje nejen krásu zapomenuté techniky výroby modrotisku, ale i rozmanitost lidových vzorů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve velehradském turistickém centru se setkala bílá s modrou | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Výstavu s názvem Setkala se modrá s bílou jsem si nenechala ujít s osmi dětmi, které navštěvují velehradskou pobočku Základní umělecké školy Uherské Hradiště, kde působím jako učitelka výtvarného vyjadřování. Děti nadchnul postup výroby modrotisku. Na závěr naší návštěvy na výstavě si mohli chlapci a děvčata vytvořit nějaké dílko z modrotisku,“ řekla s nadšením učitelka ZUŠ Veronika Maňásková z Tupes. Obrázek, který si děti na výstavě vytvořily, si mohly odnést na památku domů. Děvčatům se nejvíce líbily šaty ušité paní Miroslavou Psotkovou z Jalubí, která se s malými přestávkami věnuje už čtvrt století oděvní tvorbě. V roce 2015 se poohlížela po lokálním materiálu k originální tvorbě a začala pracovat s modrotiskovými látkami, takže modrotisk jí doslova učaroval. Paní Psotková šije šaty k dennímu nošení, ale i pro slavnostní příležitosti. Modrotiskové oděvy už prezentovala v Europarlamentu, a to ještě před přijetím modrotisku do UNESCO, Seznamu kulturního nehmotného dědictví. „Velký zájem o vystavené exponáty v Turistickém centru Velehrad projevila sedmiletá Terezka Botlíková a rok mladší Dan Weidenthaler, oba z Velehradu,“ nechala se slyšet výtvarkyně a učitelka ZUŠ Veronika Maňásková. I ona byla nadšená výstavou Setkala se modrá s bílou, na niž se prezentuje Eva Horáková, která začala rozvíjet své nadání od dětství. Již tehdy se na lidové škole umění Antonie Dostálkové seznámila s technikou modrotiskové tvorby. S modrotiskem pak pracovala s dětmi ve výtvarných kroužcích v ZŠ a ZUŠ Uherské Hradiště. „Po ukončení vysoké školy jsem si vytvořila modrotisky jen tak pro radost, jak se říká do šuplíku. Čas od času jsem propadala modrotiskovému šílenství. Láká mě nejen kreslit na bílé plátno, ale využívala jsem i barevného podkladu pro ladění námětu či atmosféry,“ řekla Eva Horáková, která tvoří obrázky z volné ruky tenkým štětcem, někdy doplněné otisky listů nebo malých gumových tiskátek. Vedoucí turistického centra, Marína Nožičková, zve milovníky modrotisku do tamní galerie na Modrobílý den, který se uskuteční 14. října. Na workshopu si mohou návštěvníci natisknout vlastní plátno nebo výrobek, připravený k dalšímu obarvení ve strážnické dílně.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu