Čas nelze zastavit. Zacelil rány II. světové války, ale z paměti salašských lidí je nevymazal. Ani po 77 letech chodníky do Vápenic za obcí Salaš, kde se stýkají svahy chřibských lesů a mezi nimi zurčí potůček Salaška, trávou nezarůstají.

Celá léta po nich, nejprve ke hřbitůvku s dvaceti dřevěnými, později s kamennými křížky, ale také 37 let k velkému kamennému památníku lidé přicházejí. A přišli sem i o poslední dubnovém pátku, aby si v údolí jakoby potažené zeleným sametem připomenuli, že ve Vápenicích za Salaší se v neděli 29. dubna 1945 stala největší a nejhrůznější tragédie v historii Uherskohradišťska.

Pod dlouhými dávkami samopalů fašistů a vlasovců umírali ve Vápenicích syn vedle otce, bratr vedle bratra. Rozhodli se tehdy odejít k partyzánskému oddílu, který bojoval v týlu německé armády v přilehlých lesích. Devatenáct mužů a jedna žena, až na jednoho všichni občané Salaše, zemřelo několik hodin před osvobozením Salaše, a to se umíralo nejhůře. Jejich mrtvá těla uložili Salaští v ranních hodinách 30. dubna 1945, kdy byla Salaš osvobozena, k věčnému spánku do společného hrobu na místním hřbitově.

Když bylo na Salaši cítit dech svobody, devatenáct mužů z obce se dobrovolně rozhodlo jít do chřibských lesů na pomoc partyzánům, ale svého cíle nedošli. „Svobody se nedožil můj tatínek František Pravdík, můj osmnáctiletý bratr František, tatínkův bratr Alois Pravdík, maminčin bratr František Bičáň, bratranci Karel, Emil a Josef Klemovi, Eduard Pravdík a Stanislav Hanák. Ve Vápenicích byl zastřelen Michal Šafraník, od mé sestřenice manžel,“ říká se slzami v očích Božena Zůbková.

„Nikdo z mladší generace si vůbec nedovede představit hrůzu spojenou s válkou, s tím, co se na jejím konci událo právě ve Vápenicích za naší obcí. Stejně tak je těžké si představit, co prožívaly rodiny těch, kteří se odsud domů už nevrátili,“ zamýšlela se starostka Salaše Jitka Točková při svém projevu. Vždycky, když kolem památníku prochází, připomene si, že smrt 19 mužů a jedné ženy byla v dubnu 1945 zbytečná.

„Tato dnešní naše společná vzpomínka a uctění památky padlých bude nám všem i nadále připomínat události tehdejší doby. Čas plyne dál. Přesto je potřeba mluvit o této události, připomínat si a předávat dál, aby se nikdy nezapomenulo, co hrůzného se na konci dubna 1945 ve Vápenicích stalo,“ řekla starostka Salaše. Podotkla, že obzvlášť v současné době, kdy zuří válka na Ukrajině, je důležité si uvědomit, že v naší zemi žijeme v míru. Proto si ho musíme vážit nejen dnes u památníku padlých za Salaší. Kdykoliv půjdou lidé kolem něj, měli by se u něj zastavit a připomenout si, co nesmí být nikdy zapomenuto. Dvacet zavražděných hrdinů.