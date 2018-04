Ve Vápenicích uctili po třiasedmdesáté památku salašských hrdinů

Jako každý rok, i letos obec Salaš na úpatí Chřibů slaví slavné osvobození. A protože o něm tamější obyvatelé chtějí mluvit a slavit jej, scházejí se o poslední dubnové sobotě kilometr za obcí, v údolí zvaném Vápenice.

Při projevech starostky obce Jitky Točkové, předsedy okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Uherské Hradiště Jana Štokmana, učitelky hradišťského gymnázia Miroslavy Polákové, ale i její studentky Anny Magdalény Pavlicové se vracejí do posledního dne války na Salaši.

„Těch 19 zastřelených mužů a jedna žena, Aloisie Špičáková, chtěli získat svobodu. A protože žili za protektorátu, považovali za samozřejmost jít v samém závěru války bojovat proti zlu. Stalo se jim to osudným. My jsme nyní tady, abychom je ze chřtánu postupného zapomnění vytáhli a postavili je do čela nezapomnění,“ říká rezolutně pod památníkem, tyčícím se nad malým hřbitůvkem ve Vápenicích, Anna Magdaléna Pavlicová, studentka 3. ročníku hradišťského gymnázia.

Při vyslovení jména Aloisie Špičáková jsem si vzpomenul, jak jsem se svým dědečkem začátkem padesátých let 20. století navštívili vápenický žleb za Salaší, který musel spolykat tolik hrůzy a bolestí.

„Jen kousíček od probublávajícího potůčku byla fašisty a vlasovci ubodána a sadisticky zavražděna moje sestra a tvoje teta,“ řekl mi tehdy dědeček. Tady umírali pod dlouhými dávkami ze samopalů syn vedle otce, bratr vedle bratra. Devatenáct mužů a jedna žena zemřelo několik hodin před osvobozením Salaše, v době, kdy se umíralo nejhůře.

Jsem mile potěšen, že se ve Vápenicích setkávám už poněkolikáté s paní učitelkou Polákovou, která se rok co rok přichází s řadou svých studentů poklonit památce salašských hrdinů. Hold jim i letos přišly vzdát delegace výsadkových veteránů plukovníka Vladimíra Maděry ze Zlína, Českého svazu bojovníků za svobodu a OV KSČM Uherské Hradiště.

Jednou z mála pamětnic hrůzné tragédie ve Vápenicích, která se stala den před osvobozením Salaše, byla při pietním aktu Božena Zůbková (82). Světlého dne svobody se nedožil její tatínek František Pravdík (+46), osmnáctiletý bratr František, tatínkův bratr Alois Pravdík (+51), maminčin bratr František Bičáň (+23), bratranci Karel (+36), Emil (+29) a Josef (+23) Klemovi, ale ani Eduard Pravdík (+18) se Stanislavem Hanákem (+23). Ve Vápenicích byl zastřelen od její sestřenice manžel Michal Šafraník (+30).

„Chtěla bych na tu hrůzu zapomenout, ale nejde to. Bohužel,“ řekne smutně Božena Zůbková.