„Ve Strání jsem nebyl poprvé, do zdejší knihovny na besedu se školáky jezdím vždy rád. I z této besedy jsem měl dobrý pocit. Vypravování o Javořině a Moravských Kopanicích děcka zaujala, stejně jako dokumentární film o žítkovských kopanicích Horenka Chabová. Možná se už příště sejdeme nad mojí další knížkou, která se tematicky zčásti bude zabývat Bílými Karpaty," prozradil Jiří Jilík.

Žáci se dozvěděli o setkáních Jiřího Jilíka s žítkovskými bohyněmi v době, kdy žily, a kdy mu daly nahlédnout do svých znalostí v praxi. Po vyprávění žáci dlouho tleskali. Není divu, byla to příjemná beseda, Jiří Jilík je skvělý vypravěč a v jeho podání žítkovské bohyně znovu ožily.

Besedu se spisovatelem, učitelem, novinářem, folkloristou zabývajícím se Slováckem, Jiřím Jilíkem, si v pondělí 4. října přišli do straňanské knihovny poslechnout žáci z II. stupně ZŠ a ZUŠ Strání.

