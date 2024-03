„Předvelikonoční jarmark se v našem městě koná už několik let. Dnes nás provází krásné počasí, sluníčko svítí, ale trochu fouká vítr. Ale my jsme ve Staré Městě zvyklí i na horší počasí. Mám velkou radost, že na dnešní akci přišlo hodně lidí, nejen ze Starého Města, kteří se na jarmarku dobře baví, a to je moc fajn,“ řekl s pousmáním první muž města Martin Zábranský.