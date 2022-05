Rok 2022 představuje už 18. ročník svátku všech fanoušků historických strojů, ale i moderních motocyklů s rokem výroby 2021; strojů s objemem motoru od 125 ccm až do 1 000 ccm. Pořadatelský tým Motoklubu Staré Město v čele s Petrem Chmelařem zahájil přípravné práce na ročník už v listopadu 2021.

„Myslím si, že tradice by se měly dodržovat. Ať už jsou to ty klasické slovácké, folklorní, jako například Slavnosti vína, tak i Slovácký okruh. Vedení spolku, který závody organizoval před námi, už neměl ambici v tom pokračovat a zanikl. Mně to bylo po tolika letech líto a přišlo mi škoda netáhnout tu káru dál,“ říká předseda nového spolku, aktivní jezdec a podnikatel, jehož firma CSO je generálním partnerem Slováckého okruhu 2022.

V roce 2022 se Slovácký okruh pojede v 15 disciplínách. Tréninky se uskuteční v sobotu 14. května, samotný závod v neděli 15. května. V rámci doprovodného programu zahrají kapely Sekec a Tabák – Kabát revival.

„Vzhledem k tomu, že finanční stránka věci je neuvěřitelně náročná, letos poprvé se budou diváci podílet na financování závodů. Budeme vybírat 100 korun na dospělou osobu a den. Za to však návštěvníci budou moct zdarma navštívit oba večerní koncerty,“ dodává Petr Chmelař.

V neděli 15. května po skončení Slováckého okruhu se na stále ještě uzavřené trati uskuteční Běh pro Paměť národa, benefiční akce, která pomáhá uchovávat vzpomínky pamětníků 20. století. Běh pro Paměť národa pořádá v Uherském Hradišti pravidelně spolek Mysli Jinak a Post Bellum ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště. (petK)