Velká rozmanitost vůní a chutí slováckých ovocných pálenek byla pro degustátory opravdu tvrdým oříškem. Verdikt porotců vyhlásili pořadatelé až v sobotních večerních hodinách. Do té doby šampiona a majitele nejlepších kořalek z různých druhů ovoce přísně tajili.

„Košt slivovice, který má ve Starém Městě dvaadvacetiletou tradici, funguje díky partě lidí, která se do jeho přípravy a průběhu pořádně zakousla. Fungují navíc jako přátelé. Chlapi jsou to zkušení a v rámci našeho města pořádají už několik let moc pěkné košty slivovic, z čehož mám opravdu moc velkou radost,“ okomentoval košt starosta města Martin Zábranský.

Ten sobotní akci dodal lesk tím, že představoval šampiony koštu v jednotlivých druzích ovoce a předával jim spolu s pořadateli, tamním Spolkem přátel slivovice, diplomy a věcné ceny.

Šampionem v kategorii trnky a durancie se stal nedakonický Petr Bouřa, kterému degustátoři přisoudili za jeho slivovici 62 bodů. Druhé místo obsadili kunovičtí zahrádkáři s jednašedesáti body a třetí místo přiřkli porotci duranciovici Radka Juráka ze Spišské Nové Vsi.

Raritou koštu bylo osm oskerušových pálenek a tři gdoulové. Unikátem na koštu byl Sladký koutek, v němž bylo k ochutnání deset ořechovek, tři višňonky, po jedné dřínkovici, zázvorovici a medovině.

Velkou pozornost na sebe strhnulo udělování Ceny útěchy, a to v podobě bílé slepeckou hole a dárkového balíčku, kterou už šestnáct let věnuje majiteli vzorku s nejmenším počtem bodů staroměstský Petr Hájek.

Z letošního koštu měla zamířit za trnkovicí Vratě Zajíce do Šumic, které porotci přisoudili pouhých šestnáct bodů, zatímco vítězné trnkovicí ročníku 1923 Petra Bouři z Nedakonic přiklepli degustátoři 62 bodů.

„Majitel zmíněného vzorku se koštu z nějakého důvodu nezúčastnil, ale my mu cenu od pana Hájka a tři věcné ceny, šlehač, vaflovač a konvici na ohřívání vody od vedoucího Planea Staré Město zavezeme,“ řekl s úsměvem Stanislav Prostředník, který košt moderoval.

O tanec a dobrou náladu návštěvníků koštu se postarala pop-rocková kapela NAEX. Pravděpodobně žádný z návštěvníků koštu pálenek se nevracel domů bez ceny z tomboly. V té bylo přes čtyři stovky hodnotných věcných cen.