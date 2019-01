Staré Město /FOTOGALERIE/ – Další hrob vampýra nebo také revenanta (navrátilého – pozn. red.) odkryl ve čtvrtek 21. dubna ve Starém Městě tým archeologa Luďka Galušky z Moravského zemského muzea v Brně.

Tělo našli na neobvyklém místě, a to uprostřed velkomoravského sídliště. To však není jeho jediná zvláštnost. „Netypická je také orientace hrobu. Pohled zemřelého totiž směřuje na západ a celé tělo je situováno ve směru sever – jih. Slované však své mrtvé pohřbívali ve směru východ – západ tak, aby se mrtvý 'díval' na východ slunce a čerpal tak energii pro posmrtný život,“ uvedl Galuška. Výzkumníci se proto domnívají, že tehdejší obyvatelé nechtěli, aby měl tento pohřbený člověk posmrtný život.

„Zvláštní je také poloha hlavy, ta totiž leží kolmo k tělu. Předpokládám, že byla do hrobu vtlačena násilím, nebo dokonce před pohřbením uťata. Všechno ukáže až následný výzkum. Podle prvních odhadů se jedná o tělo staršího dítěte mezi 10 až 12 lety,“ upřesnil Galuška. Tým se pokusí kostru vyzvednout z hrobu a poté ji převeze do Moravského zemského muzea do Brna k dalšímu zkoumání.

Vykopávky budou ve Starém Městě pokračovat ještě celý květen.