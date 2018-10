Ve slováckých pálenicích vládne sezona snů. Ovoce bylo letos hodně

Radost z letošní úrody ovoce, ale hlavně z nachově modrých švestek a durancií mají nejen zahrádkáři a sadaři na Slovácku. Produkce ovocných stromů rozhýbala byznys i pěstitelským pálenicím.

Zatímco milovníci nejtradičnějšího slováckého nápoje – slivovice a dalších destilátů po dvou letech mizerné úrody ovoce schraňovali každou kapku pálenek, letos doplní jejich zásobu pálenek, ale ještě si vypálí něco do rezervy.

„Přihlášky na zpracování ovocných kvasů jsme začali přijímat od 2. července, v destilát jsme začali třešňové kvasy proměňovat o pět dnů později. Nyní pálíme švestkové kvasy. Na ty duranciové je ještě čas, protože v sudech jsou teprve tři týdny,“ zhodnotil průběh páleničářské sezony Jiří Šácha, dlouholetý vedoucí pálenice v Kunovicích.

Ačkoliv objednávky na pálení kvasů má do poloviny ledna, stále přibývají další.

V jalubské pálenici odstartovali letošní sezonu přeměny kvasů v alkohol nejdříve v její historii, a to koncem července.

„Kvalita kvasů je rok od roku lepší, lidé se je naučili dělat. Někteří zahrádkáři měli švestky ještě na stromě, ale s předstihem si rezervovali termín na pálení kvasu. Tomu dobře udělanému a uchovanému bez přístupu vzduchu se nemůže nic stát, i kdyby se dostal do pálenice v únoru nebo březnu,“ prohlásil sebejistě vedoucí pálenice a předseda jalubských zahrádkářů Jindřich Zapletal.

Při přeměně kvasů v destilát se podle něj střídají při pálení tři muži. Denně od šesti do půlnoci přemění v destilát 2 500 litrů kvasu. Za litr absolutního alkoholu zaplatí zákazník 230 Kč, a to včetně DPH a spotřební daně.

V pěstitelském lihovaru městečka Buchlovice, který před třemi roky prošel renovací a přístavbou za téměř milion korun, se rozjely kotle na plný výkon 18. července.

„Z kvasů třešní, višní, rynglí a meruněk jsme v průběhu července a srpna vypálili 3 600 litrů absolutního lihu, v září 2600 litrů. Ovoce bylo letos tolik, že mezi zpracováním letních a zimních kvasů nebyla letos žádná výluka,“ vylíčil průběh páleničářské sezony vedoucí pálenice Jan Stockmann.

Kotel o objemu 330 litrů kvasu a kolona na 180 litrů jedou od pondělí do soboty na plný výkon. U nich se od rána až do půlnoci střídá ve dvojicích na tři směny šest páleničářů.

„Zájem o pálení je velký. Někteří lidé mají přihlášeno až 1 200 litrů kvasu. Málokdo ho doveze jen 70 litrů. Zatím jsme žádného zákazníka neodmítli. Každému se snažíme vyjít vstříc. V pálenici máme internet, kamerový systém či nové toalety,“ pochlubil se Jan Stockmann.

V popovické pálenici proměnili první kvas v destilát 9. října. Naplno se pálenice rozjela o deset dnů později.

„Zájem o pálení letních kvasů byl minimální, takže jsme s nimi posílali zákazníky do kunovické pálenice. Podle přihlášek na pálení modrého ovoce by měla být naše pálenice v provozu do konce ledna. Ale lidé stále ještě kvasy přihlašují,“ svěřil se Jiří Vratislavský, předseda popovických zahrádkářů.