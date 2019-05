"I když jsme všichni o vážném stavu pana Postráneckého věděli, ta zpráva mě i tak zaskočila,” říká Josef Kubáník, který si zahrál v seriálu Krejzovi, kde zpočátku jeho slavný kolega účinkoval také.

“Při natáčení jsme se nepotkali, ale seděl jsem v jeho šatně na jeho místě,” vybavuje si herec.

Díky přátelství s Květou Fialovou se s Václavem Postráneckým ale znali a poměrně často se vídali.

“Paní Květa mu říkala ‘Postránejdo’ a on to přijímal s laskavým úsměvem. Jednou jsme všichni tři jeli z Hradiště do Prahy a pan Postránecký se celou cestu bavil o divadle s takovou vášní, že ve finále jsme my dva s paní Květou už jen mlčky seděli a poslouchali, jaké divadlo by si přál hrát. Bytostně nesnášel experimenty a o režisérech, kteří je naopak dělali s chutí, se vyjadřoval velmi nelichotivě,” vzpomíná uherskohradišťský herec.

Jaká byla poslední návštěva Václava Postráneckého v Hradišti?

“Bylo to při příležitosti natáčení jednoho pořadu, chtěl navštívit divadlo, zajít do své herecké šatny a posedět na svém místě. Nikoho z nás nenapadlo, že už se sem nevrátí, vždyť tenkrát byl ještě v plné síle,” kroutí smutně hlavou Josef Kubáník.

Když se uherskohradišťská scéna dostala do České knihy rekordů s největším počtem předplatitelů v zemi, tak to byl právě Václav Postránecký, jenž mu k tomu gratuloval mezi prvními.

„Buďto tady máte dobrou vodu nebo dobré lidi nebo něco v ovzduší, nevím. Slovácké divadlo sleduji velice pozorně, co jsem odešel a nebyla vlastně chvíle, kdy bych na ně nebyl pyšný. A v posledních letech jsem vyloženě nafučený,” prohlásil tenkrát už člen činohry Národního divadla, kde se poslední rozloučení s ním bude konat. Čest jeho památce.