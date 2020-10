Pavle, zamávala karanténa s vaším rozhodováním?

Vzhledem k tomu, že restriktivní protikoronavirová opatření přišla v půli března a porota na svém zasedání rozhodovala o rozdělení cen už na konci února, nemohla a neměla karanténa na vynesení verdiktu porotců žádný vliv.

Připomeňte, podle jakých kritérií ceny udělujete?

Každý z porotců uvede své nominanty v jednotlivých kategoriích a součty následně stanoví, který herec, herečka a která inscenace cenu Největší z pierotů nakonec obdrží.

Kdo letos zasedl v komisi?

Kromě mě to byl spisovatel a publicista Jiří Jilík, dramaturg a scenárista Jan Gogola, kulturní pracovník Miroslav Potyka a uznávaný divadelní kritik J. P. Kříž. Náš tým porotců letos posílil také spisovatel a divadelník Josef Holcman.

Která z inscenací, které jste Pieroty kdy ocenili, nejvíc rezonovala ve vás osobně?

Pro mě je jí Harold a Maude v podání Květy Fialové a Jožky Kubáníka.

Kdo letos vytvořil ceny Největší z pierotů ?

Hradišťský výtvarník Zdeněk Kup. Ten originálním a sobě vlastním způsobem zpodobnil Pierota, Kolombínu a Harlekýna na trojici obrazů.

Oceněním největší z pierotů se mohou pyšnit mnozí herci, herečky i režiséři účinkující ve Slováckém divadle. I mezi jejich držiteli se však najdou rekordmani.



Nejúspěšnějším režisérem je legendární Jan Antonín Pitínský, který ocenění poprvé získal v roce 2000 za inscenaci Gazdina Roba. Následovaly další: Bratři Karamazovi, Liška Bystrouška, Divá Bára, Cikáni. Pošesté a prozatím naposledy ocenění získal za Kalibův zločin z roku 2013.



Jitka Hlaváčová, dříve Josková, má doma celkem pět ocenění Největší z Pierotů. Poprvé se radovala v roce 2002, kdy Pierota získala za roli Constance v Amadeovi. Dále Slečna Julie, Liška Bystrouška, Divá Bára a nakonec Maggie v Kočce na rozpálené plechové střeše. To byly role, které jí vynesly toto prestižní ocenění.



„Vážím si všech stejně, přesto má každý zvlášť pro mě jedinečnou hodnotu!“ říká oblíbená a úspěšná herečka.



I Tomáš Šulaj okouzlil odbornou porotu pětkrát, a tak ho v rozmezí let 2001 až 2017 ocenila za následující role: Miceky v muzikálu Pokrevní bratři, Jago v Othellovi, Richard III., Brick v Kočce na rozpálené plechové střeše a Platonov ve stejnojmenném ruském dramatu.