Tradiční hvězdou CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDŮ na Slovácku bývá jazzová legenda Peter Lipa se svojí kapelou. Stejně tomu bylo také v pátek a v sobotu v Uherském Hradišti na Jezuitském nádvoří, kde se slovenský jazzman ve skvělé formě představil na 22. ročníku tohoto jazzového festivalu.

Tradiční hvězdou CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDŮ na Slovácku bývá jazzová legenda Peter Lipa se svojí kapelou. Stejně tomu bylo také v pátek a v sobotu v Uherském Hradišti na Jezuitském nádvoří. | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Máme radost z toho, že můžeme opět hrát a věříme, že to bude jako za starých časů. Uvidíme, jestli to vydrží. Musíme se těšit z každého okamžiku, kdy nám je dovoleno setkávat se s naším milovaným publikem. Protože ono je to pěkné být za těmi kamerami a on-line na internetu, takových koncertů jsme odehráli několik, ale my své obecenstvo potřebujeme vidět i slyšet,“ řekl Peter Lipa svému publiku před pátečním hradišťským koncertem.