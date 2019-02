Ostrožská Lhota – Lady Carneval, Kávu si osladím, Stokrát chválím čas nebo třeba Být stále mlád. Největší hity Karla Gotta zněly v Ostrožské Lhotě poslední sobotu v roce. Písně z repertoáru Mistra zazpívala k tanci i poslechu hudební formace Karel Gott revival Morava.

Josef Bouda a Radek Verner, kteří přijeli na pozvání místních členek Českého červeného kříže. Parket byl plný téměř od samého začátku vydařeného večera.

„My bychom chtěli v první řadě poděkovat za pozvání. Ostrožskou Lhotu známe od léta, vystupovali jsme tady na soukromé akci a máme tu hodně přátel. Potvrzuje srdečnost a pohostinnost Slovácka. Setkali jsme se tady znovu s velice přátelským a pohostinným prostředím. Sál byl plný a lidi se dokázali bavit, to nás hrozně potěšilo, v dnešní době to není vůbec samozřejmá věc.

Dnešní doba moc nejede na pozitivní vlně. Je velká věc, že se tady sešli lidi v takovém počtu. Prezentaci jsme připravovali s velkou péči a přijeli se zpěvníkem, který garantuje jakousi úroveň. Jsme moc rádi, že publikum ocenilo zájem o naše vystoupení," pochválil zaplněný sál frontmen skupiny Josef Bouda.

S účastí přes stovku platících mohla být spokojená i předsedkyně místního červeného kříže Milena Dominikova. „Ke konci roku máme pro vás dva dárky, ten první jste si dali sami tím, že jste přišli. Druhý dárek budou písničky z repertoáru Karla Gotta," řekla na úvod.

Dobře naladěné publikum se domů rozcházelo kolem půlnoci. „Bylo to výborné, rozhodně lepší než zase sedět doma u televize," nechala se slyšet Marie Radochová.

„Jako organizátorka bych celý večer nechtěla příliš hodnotit, ale myslím si, že to byla vydařená akce. Lidi šli do varu a dobře se bavili, to byl účel," řekla na závěr Milena Dominiková.