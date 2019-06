Víno láká turisty na jižní Moravu. Mnozí se za ochutnávkou vydávají po regionu na kole, i když v současné době platí nulová tolerance alkoholu za řídítky. To se může do budoucna změnit. Senátoři navrhují pro cyklisty přípustnou hranici půl promile, novela je nyní v Poslanecké sněmovně.

Pro zrušení nulové tolerance u cyklistů je například Štěpán Janás z Blatnice pod svatým Antonínkem na Hodonínsku.

„Byl bych pro to, aby cyklisté mohli mít půl promile, líbí se mi rakouský model,“ poznamenal muž, který rád jezdí na kole po vinařských slavnostech. Právě v Rakousku je menší množství alkoholu povolené.

Zmírnění podmínek by uvítali také vinaři, ke kterým turisté jezdí na ochutnávku jejich vín. „Určitě jsem pro, ať je to jak jinde ve světě. Nulová tolerance u cyklistů je blbost. Buď ať se to nekontroluje vůbec nebo je povoleno alespoň půl promile. Jinak vinařská cyklistika postrádá smysl,“ řekl vinař Zbyněk Vaďura z Polešovic.

Podobně to vidí Libor Zlomek z vinařství Zlomek a Vávra. „Pro malé množství alkoholu v krvi u cyklistů určitě jsem. Je přece na hlavu postavené, když stát i EU dotují výstavbu vinařských cyklostezek a podobných komunikací a přitom cyklistům nepovolíme konzumaci pár koštovaček vína, které z těla během několika kilometrů stejně vyšlapou.“ reagoval vinař.

Na Slovácku se podle senátora Ivo Valenty postavila hustá síť vinařských cyklostezek a dalších cyklistických tras. Ty propojují významné turistické cíle a přináší velký potenciál nejen v rámci rozvoje cestovního ruchu, ale také vzniku podnikatelských příležitostí, které vychází z genius loci Slovácka.

A to je od nepaměti spojeno právě s vínem a místní gastronomií. Je přeci hloupé pokutovat cyklisty za to, že ochutnají víno v místních vinných sklepích. Nebo že zhasí žízeň pivem po místní gurmánské specialitě v příjemné hospůdce u cyklostezky,“ vyjádřil se v minulosti Ivo Valenta pro Parlamentní listy.

Pro povolení alkoholu u cyklistů se vyjádřil rovněž prezident Miloš Zeman. Bývalý senátor Zdeněk Škromach prosazoval dokonce osm desetin promile, ale neúspěšně.

Naopak proti změně je Besip.

„Jestli jsme národ alkoholiků, tak si uzákoňme, že se můžeme mezi sebou vybíjet pod vlivem alkoholu a berme ho za polehčující okolnost,“ prohlásil krajský koordinátor Pavel Čížek. Upozornil na problém, který nastane, pokud cyklista způsobí nehodu, nebo je zodpovědný za škodu na majetku.

„Je-li spojená s alkoholem nebo s drogami, zodpovědnost za škody jde za tím, kdo škodu způsobil,“ zmínil Čížek. Cyklisté podle policejních statistik loni zavinili na jihu Moravy 291 nehod, ve sto případech byli pod vlivem alkoholu.

„Od ledna do dubna zavinili sedmačtyřicet nehod, z toho jedenáct pod vlivem alkoholu,“ vyčíslil policejní mluvčí Pavel Šváb. Pokud novelu poslanci schválí, bude platit na cyklostezkách a silnicích třetí třídy.

autor: Michal Hrabal