„Klaplo to velice, veselo tam bylo a užili si to nejen návštěvníci, ale také účinkující v doprovodném programu,“ řekla Deníku Marie Ježková z pěveckého sboru Tetičky, jenž akci pořádal.

Několik hodin Tetičky vařily zhruba metrák trnek, které uzrály v horněmčanském sadu zemědělské společnosti Agro Okluky.

Nakonec z nich byly k mání více než dva kýble povidel a ten, kdo je nestihl okoštovat v Dolním Němčí, má možnost si na nich pochutnat v sobotu 11. září na nádvoří Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Tam se v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek bude nacházet stanoviště mikroregionu Bílé Karpaty, kde se Dolní Němčí bude prezentovat také těmito čerstvými povidly.

V rámci kulturního programu, se v Muzeu Na Mlýně v sobotu představily soubory dechová hudba Javorinka ze Strání, mužský pěvecký sbor Hlahol z Brankovic, ženský sboreček Nivnička, Muzikaša – děcka z Nivnice, Národopisný krúžek Dolněmčan, Folklorní soubor Oldněmčan, Ženský pěvecký sbor Tetičky a Mužský pěvecký sbor Boršičané z Boršic u Blatnice.

Postup při vaření trnek v Muzeu Na Mlýně:

• Nejdříve se postaví do kotle dřevěný měsíček, jímž se v něm pomocí táhla míchají trnky. Ještě před tím ale, aby se nepřipálily a měly se na čem rozpouštět, je nutné měsíček potřít ze spodní strany silnou vrstvou sádla.

• Pak se do kotle nasype malé množství trnek na rozpuštění a zatopí se suchým dřevem. Při tom se musí neustále otáčet měsíčkem (zatím ještě bez táhla), aby se trnky v kotli nepřipálily.

• Po rozvaření této dávky se do kotle nasype zbylé množství trnek a to se za stálého míchání (již pomocí táhla) zhruba tři hodiny vaří.

• Po uplynutí této doby se vařené trnky vyberou z kotle. Před tím je však nutné snížit teplotu kotle, aby se neroztavil a trnky nepřipálily. To se dělá tak, že se z ohniště vyberou žhavé uhlíky a pod kotel se strčí věcheť (skroucená natrhaná vysoká tráva namočená ve vodě). Po ochladnutí se rozvařené trnky přelévají z kotle přes plechové cedidlo (hmota se pasíruje pomocí krátkého březového koštěte) do větší nádoby. Od této chvíle se vařené tekutině začíná říkat lízačka.

• Po přepasírování se lízačka nalije zpět do kotle, pod nějž se vrátí rozžhavené uhlíky. Pak se za neustálého míchání vaří do té doby, než se z lízačky stanou povidla, což to trvá zhruba dalších pět hodin, podle intenzity topení.

• Po uplynutí této doby se musí opět snížit teplota v kotli. Povidla se následně vyberou z kotle a nalijí se třeba do menších sklenic.

Recept z povidel: Lepiduša (Netyje)

Ingredience: 1 kg brambor, 25-30 dkg hrubé mouky,

povidla, cukr, máslo, mák

Postup: Očištěné brambory uvaříme v osolené vodě, necedíme, ihned přidáme hrubou mouku a dobře promícháme. Část míchaných brambor rozetřeme na talíře, pomažeme oslazenými povidly, pokropíme rozpuštěným máslem. Rozetřeme druhou vrstvu brambor, povrch posypeme mákem, cukrem a dobře omastíme máslem.

Recept na švestkový koláč s ořechy

Ingredience: 350 g polohrubé mouky, 120 g moučkového cukru, špetku soli, 220 g másla, žloutek.

Obloha: bílek, 750 g švestek, 3 vejce, 250 g smetany, 75 g cukru, lžičku skořice, 125 g mletých lískových ořechů, lžíci škrobové moučky, 2 lžíce moučkového cukru.

Postup: Z ingrediencí vypracujeme těsto, zabalíme do fólie a chladíme 30 minut. Na vymaštění plechu vyválíme z těsta plát, pečeme při 190 stupních Celsia asi 12 minut. Necháme vychladnout a potřeme bílkem. Oddělíme vejce a z bílků ušleháme sníh. Žloutky smícháme se smetanou a cukrem, skořicí, ořechy, škrobem a vmícháme sníh. Těsto poklademe půlkami švestek a zalijeme připravenou zálivkou. Pečeme 30 minut. Po vychladnutí posypeme koláč cukrem.