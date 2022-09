„Všechno fungovalo jak má. Z metráku trnek jsme uvařily víc než dva kýble povidel, které budou moct okoštovat také návštěvníci stanoviště mikroregionu Bílé Karpaty na nádvoří Galerie Slováckého muzea,“ řekla Marie Ježková ze sboru Tetičky. Na nádvoří mezitím přítomné bavily folkloristické sbory a soubory Dolněmčané, Súsedé, Oldstar Rozmarýn, folkloristé z Brankovic a Cimbálová muzika Ohnica i Tetičky.

„Brankovičané byli úchvatní, moc se mi líbili,“ nechala se slyšet Marie Ježková. Výčep v tamní stodole obsluhovali členové souboru Oldněmčan a kromě nápojů jim tam šly podle Marie Ježkové náramně na odbyt švestkové knedlíky.

Postup při vaření trnek v Muzeu Na Mlýně:

• Nejdříve se postaví do kotle dřevěný měsíček, jímž se v něm pomocí táhla míchají trnky. Ještě před tím ale, aby se nepřipálily a měly se na čem rozpouštět, je nutné měsíček potřít ze spodní strany silnou vrstvou sádla.

• Pak se do kotle nasype malé množství trnek na rozpuštění a zatopí se suchým dřevem. Při tom se musí neustále otáčet měsíčkem (zatím ještě bez táhla), aby se trnky v kotli nepřipálily.

• Po rozvaření této dávky se do kotle nasype zbylé množství trnek a to se za stálého míchání (již pomocí táhla) zhruba tři hodiny vaří.

• Po uplynutí této doby se vařené trnky vyberou z kotle. Před tím je však nutné snížit teplotu kotle, aby se neroztavil a trnky nepřipálily. To se dělá tak, že se z ohniště vyberou žhavé uhlíky a pod kotel se strčí věcheť (skroucená natrhaná vysoká tráva namočená ve vodě). Po ochladnutí se rozvařené trnky přelévají z kotle přes plechové cedidlo (hmota se pasíruje pomocí krátkého březového koštěte) do větší nádoby. Od této chvíle se vařené tekutině začíná říkat lízačka.

• Po přepasírování se lízačka nalije zpět do kotle, pod nějž se vrátí rozžhavené uhlíky. Pak se za neustálého míchání vaří do té doby, než se z lízačky stanou povidla, což to trvá zhruba dalších pět hodin, podle intenzity topení.

• Po uplynutí této doby se musí opět snížit teplota v kotli. Povidla se následně vyberou z kotle a nalijí se třeba do menších sklenic.

Recept z povidel: Lepiduša (Netyje)

Ingredience: 1 kg brambor, 25-30 dkg hrubé mouky, povidla, cukr, máslo, mák

Postup: Očištěné brambory uvaříme v osolené vodě, necedíme, ihned přidáme hrubou mouku a dobře promícháme. Část míchaných brambor rozetřeme na talíře, pomažeme oslazenými povidly, pokropíme rozpuštěným máslem. Rozetřeme druhou vrstvu brambor, povrch posypeme mákem, cukrem a dobře omastíme máslem.

Recept na švestkový koláč s ořechy

Ingredience: 350 g polohrubé mouky, 120 g moučkového cukru, špetku soli, 220 g másla, žloutek.

Obloha: bílek, 750 g švestek, 3 vejce, 250 g smetany, 75 g cukru, lžičku skořice, 125 g mletých lískových ořechů, lžíci škrobové moučky, 2 lžíce moučkového cukru.

Postup: Z ingrediencí vypracujeme těsto, zabalíme do fólie a chladíme 30 minut. Na vymaštění plechu vyválíme z těsta plát, pečeme při 190 stupních Celsia asi 12 minut. Necháme vychladnout a potřeme bílkem. Oddělíme vejce a z bílků ušleháme sníh. Žloutky smícháme se smetanou a cukrem, skořicí, ořechy, škrobem a vmícháme sníh. Těsto poklademe půlkami švestek a zalijeme připravenou zálivkou. Pečeme 30 minut. Po vychladnutí posypeme koláč cukrem.