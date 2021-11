Douglaska ze Štěpnic i nazdobené lípy. Jak budou vypadat Vánoce v Hradišti?

Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu v Uherském Hradišti nejpozději do 26. listopadu. Takový je nejzazší termín, do kdy by uherskohradišťská radnice chtěla vánočně zkrášlit město. Informoval o tom radniční mluvčí Jan Pášma.

Vánoční výzdoba Uherského Hradiště v roce 2020, Masarykovo náměstí | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Světelná výzdoba se samozřejmě týká vánočního stromu i dalších stromů na jiných místech ve městě. Z živých vzrostlých jehličnanů jsou každoročně nazdobeny například ty na Mariánském a Palackého náměstí nebo na náměstí Míru,“ sdělil Jan Pášma. V letošním roce se podle jeho slov rozšíří vánoční výzdoba o světelné nazdobení dalších dvou vzrostlých lip na Masarykově náměstí. „Po roční odluce se vrací do Prostřední ulice na balkon budovy Staré radnice i velký nasvětlený trs jmelí,“ dodal radniční mluvčí. Nenechávejte objednávky na poslední chvíli, vzkazují prodejci palivového dřeva Přečíst článek › Město Uherské Hradiště má novou vánoční výzdobu 6 let. Když se v roce 2015 před Vánoci rozsvítila, všichni si všimli, že je jiná než v minulých letech. „Chtěli jsme, aby byla slavnostnější, výraznější, hezčí a na více místech. Prvky původní výzdoby jsme pak přesunuli do center místních částí, kde do té doby nic nebývalo,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha. Na území Uherského Hradiště a jeho městských částí využívá město živých vánočních stromů, s jedinou výjimkou - Masarykova náměstí. Za tímto účelem město každoročně vybírá vánoční strom z těch, které jsou tak jako tak určeny k pokácení. „Letos by se symbolem Vánoc, který bude stát na hlavním náměstí, měl stát jehličnan ze Štěpnic. Adeptem na hlavní vánoční symbol ve městě je douglaska tisolistá, která roste blízko jednoho z obytných domů na sídlišti,“ uvedl Jan Pášma. Radní vybrali palivo pro teplárnu v Mařaticích. Rozhodnou zastupitelé Přečíst článek › Rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby plánuje město Uherské Hradiště bez tzv. videomappingu na pátek 26. listopadu, kdy bude zahájen prodej občerstvení v dřevěných stáncích, takzvaný „malý jarmark“, který potrvá až do 6. ledna. Tradiční vánoční jarmark (velký) plánuje radnice v rozmezí 11.-22. prosince. Jarmark, na kterém se představují zejména prodejci tradičních rukodělných výrobků, bude doprovázet kulturní program, který bude ve všední dny zejména odpoledne a večer. V dopoledních hodinách bude znít reprodukovaná hudba, především koledy. „Opět počítáme také s Ježíškovou nebeskou kanceláří, ve které mohou návštěvníci, malí i velcí, psát svá přání Ježíškovi na nekonečně dlouhý dopisní papír. Na náměstí bude umístěna již od zahájení adventu, tedy od 26. listopadu,“ slíbil Stanislav Blaha. Limonádový Joe padl s covidem, budou Perfect Days Přečíst článek › V programu se podle jeho slov kalkuluje s Ježíškovou dílnou a mnoha dalšími akcemi ve Slováckém muzeu, v Městských kinech, ve Slováckém divadle, ve Skanzenu a parku Rochus a na řadě dalších míst. „Bohužel dopředu slíbit, že se všechny akce uskuteční v plném rozsahu, to určitě nedokážeme,“ doplnil starosta. Také letos bude v Uherském Hradišti možné bruslit na umělém kluzišti, které bude umístěno ve sportovním areálu na sídlišti Východ. Kluziště bude v provozu od 26. listopadu. Bruslit bude možné denně (s výjimkou 24.-25. prosince a 1. ledna) od 10 do 18 hodin.