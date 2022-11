Hlavním tématem jsou české pohádky. „Setkání s pohádkovými postavičkami je opravdu velkolepé. Výstava je stylizovanou procházkou českými pohádkami a vlastně i jejich oslavou, protože právě naše pohádkové příběhy patří díky své poetičnosti k těm nejhezčím na světě,“ míní Alena Procházková z Uherského Hradiště, která přivedla na výstavu tři pravnoučata. Její kamarádka Alena Vycudilíková podotýká, že expozice připomene lidem čas blížícího se adventu a Vánoc.

Výstavní prostory jsou kromě pohádkových bytostí zaplněny stovkami adventních a vánočních dekorací, které jsou zdobené v odstínech bílé, zlaté, stříbrné, červené a fialové barvy. „Na své si přijdou ti, kteří hledají inspiraci, jak si třeba na poslední chvíli před první adventní nedělí udělat adventní věnec. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo přemýšlejí, jak si nazdobit štědrovečerní tabuli,“ pozval Petr Kovalčík.

Vedle velké radosti z tvoření vyzařují všechny vystavené exponáty nesmírnou trpělivostí, bez které se snaha o krásu neobejde. „Každý rok se snažíme, aby byla v expozici originální adventní a vánoční výzdoba. S jejími přípravami začala paní Menyhartová už v polovině září,“ informoval Petr Kovalčík.

Vzhledem k tomu, že výstava potrvá do 23. prosince a Vánoce už klepou na dveře, nebudou se na ní letos prodávat vánoční stromky. V posledních letech o ně nebyl ani moc velký zájem. K mání ale budou stromky umělé, a to včetně stojanů. Do čtrnácti dnů také začne prodej vánočních vazeb a dekorativních předmětů na hroby.