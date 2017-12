Vánoční stromy „z dovozu“ budou mít čtyři ze sedmi měst Slovácka

FOTOGALERIE / Vánoce klepou na dveře, a to doslova. Alespoň ve městech na Slovácku, která se jala rozsvěcovat vánoční stromky ve velkém už tento víkend mezi čtvrtkem 30. listopadu a nedělí 3. prosince.

Neměnných je však pouze menší počet z nich, a tak pouze ve Starém Městě, Bojkovicích a Hluku zdobí stromy, které již několik let rostou v místě oslav předvánočního období. Naopak v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu i Kunovicích mají symboly Vánoc takzvaně „z dovozu“.

Rekordně vysoká douglaska v Brodě už je rozsvícená

„Z pěti původně vytipovaných stromů se nakonec letošním vánočním stromem stala douglaska, která rostla před vrátnicí České zbrojovky. Tento asi 15 metrů tyčící se dlouhán je zatím nejvyšším stromem, který uherskobrodské náměstí ve svátečním čase zdobil,“ hlásí mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Uherský Brod byl jediným městem na Slovácku, kde se rozsvěcoval vánoční strom ještě týden před adventem, konkrétně v pátek 24. listopadu. Atmosféru svátků si po něm navodí nejdříve v Bojkovicích. Tam chystají oslavy na čtvrtek 30. listopadu.

„Dřív jsme přiváželi stromy, ale loni poprvé a letos podruhé zdobíme jeden z těch, které na Tillichově náměstí rostou,“ nechal se slyšet starosta Bojkovic Petr Viceník. Svým vzrůstem se dvaadvacet metrů vzrostlý smrk stříbrný řadí k tomu nejvyššímu, co lze na Slovácku najít.

Hradiště zdobí smrk ze Štěpnic

Den na to se mohou těšit na rozsvěcování stromů návštěvníci uherskohradišťského Masarykova náměstí. „Letos máme smrk pichlavý, který dlouhou dobu zdobil zahradu rodinného domu v ulici Zahradní ve Štěpnicích,“ popsal za uherskohradišťskou radnici Jan Pášma. Třináctimetrový kolos bude s výzdobou představen veřejnosti na slavnostním rozsvícení, které slibuje velkolepou podívanou.

Ve Starém Městě naopak chtějí spojit představení ozdobeného smrku rostoucího na Velkomoravském náměstí s mikulášskou nadílkou. „V sobotu druhého prosince bude slaňovat Mikuláš z kostela a celá akce bude zakončena také ohňostrojem,“ dodal starosta Starého Města Josef Bazala.

Smrk budou rozsvěcovat den na to i v Hluku před tvrzí. „Žádný strom nedovážíme. Smrk na místě roste již řádku let a víceméně vždy zdobíme právě ho,“ doplnil starosta Hluk Martin Křižan. Ve stejný den se rozzáří ozdoby na desetimetrovém smrku ztepilém v Kunovicích. „Strom je zhruba třicet let starý a městu jej věnovala rodina Zábojníková. Vždy se přitom snažíme získat dobrovolným darem strom, který rostl na území Kunovic,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku Kunovic Helena Droppová.

Jako poslední budou rozsvěcovat vánoční smrk v Uherské Ostrohu. „Plánujeme celou akci na šestého prosince, tedy na Mikuláše. Strom nám darovala rodina z Ostrohu a je vysoký čtrnáct metrů. Největší vánoční novinkou u nás však bude nové osvětlení, do něhož město investovalo okolo tři sta tisíc korun. Vyzdobena jím bude především hlavní trasa od Hradiště na Veselí,“ dodala místostarostka Jiřina Galušková.