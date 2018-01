Vánoční stromky skončí jako palivo

Právě v těchto dnech začíná z ulic a náměstí obcí na Slovácku mizet vánoční výzdoba. Zatímco například v Uherském Brodě bude stačit sundat nejrůznější osvětlení, v Uherském Hradišti se budou muset postarat ještě o velký vánoční strom. Ten stejně jako tisíce domácích vánočních stromečků skončí jako palivo.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

„Dřevní hmota ze stromu bude využita jako palivové dříví, větve budou likvidovány stejně jako stromky z domácností, tedy štěpkováním,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Zbytky symbolů Vánoc jinak využít nelze.

„Štěpka z vánočních stromků není vhodná například jako podklad na běžecké tratě, protože obsahuje jehličí, proto se využívá jako druhotný energetický zdroj,“ potvrdil Jiří Klíma, ředitel společnosti HRATES, která má svoz vánočních stromků na starosti.

Ten začne v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě v úterý 9. ledna. Ve městě Komenského bude svoz probíhat v pravidelných termínech v úterý a ve čtvrtek až do 18. ledna.

„Tyto termíny jsou dané proto, že teď končí vánoční období a očekáváme největší nápor. V dalších týdnech mohou lidé odevzdat stromky ve svěrných dvorech, ale budeme je průběžně sbírat i u popelnic. Když někde uvidíme stromek, rozhodně ho nenecháme ležet,“ poznamenal Bohumír Gottfried, ředitel Technických služeb Uherský Brod (TSUB).

Zatímco v Brodě mohou i obyvatelé rodinných domů umístit celé stromky vedle popelnic, v Uherském Hradišti to možné není.

„Vím, že je nechtěli odvézt, proto vždycky větve rozstříhám do popelnice, kam pak dáme i nařezaný kmen,“ poradila Tereza Kročová svůj styl likvidace vánočního stromku.

Tím se přesně trefila do noty řediteli ředitel HRATESu.

„Také to tak už několik let dělám. Naši pracovníci nemají zařízení pro to, aby do aut dostali celé stromky. Proto je ideální je nastříhat do popelnice na bioodpad,“ vysvětlil Jiří Klíma.

Přednostně by lidé měli odvážet vánoční stromky do sběrného dvora na ulici Moravníky.

A to v pracovních dnech od 7.30 do 15.45 hodin.

„Vždy v úterý od 9. ledna do 13. února bude navíc pracovní doba prodloužená do 17.45 hodin. Stromky je také možné uložit ke sběrným místům tříděného odpadu, odkud budou odváženy vždy v pondělí a to až do 12. února,“ doplnil Jan Pášma.

Náklady na svoz vánočních stromů se podle něj v předcházejících letech pohybovaly okolo 50 tisíc korun a podobný finanční obnos očekávají představitelé Uherského Hradiště i letos.

„U nás to nijak zvlášť nevyčíslujeme, bereme to jako součást běžného svozu. Nárůst není velký, řádově tisíce korun,“ doplnil ředitel TSUB Bohumír Gottfried.