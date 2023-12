Pomoct rodičům postižených Aleše Šopíka a Jiřího Hodulíka, si dala za cíl akce Vánoční benefice 2, v sobotu 2. prosince v Domě kultury v Uherském Brodě. Skupina přátel spojila svoji energii, lásku, pokoru, dobré srdce, lidskost, aktivitu s cílem a úmyslem pomoct rodičům těžce postižených hochů.

Vánoční benefice v Brodě podpořila rodiny postižených chlapců Aleše Šopíka a Jirku Hodulíka | Foto: Radovan Chvíla

„Alešek a Jirka, to jsou naši hrdinové. Oba jsou upoutáni na invalidní vozík. Jednomu 15, druhému 19 let. I kdybychom jim dali milion, možná je tím ani neuzdravíme, ale budou si tím moct navštěvovat nějaké rehabilitace navíc. Pomůže to ale jejich rodičům, aby nebyli na všechno sami. To je cíl naší benefice – pomoct rodičům,“ řekla organizátorka akce Marika Cábová s tím, že se vše děje pod záštitou Svatebního studia DáMa z Uherského Brodu.

Vánoční benefici II. podpořil i spolek Mozaika z.s. V bohatém programu nemohla chybět ani dražba obrazů a dražba kytek od Květiny z lásky pro Mozaiku. Hostem večera byla Jana Vaculíková, která krásně zazpívala a zároveň se také na chvíli ujala role moderátorky. Celý večer moderoval Šimon Král.

„Vlčnovské búdové umělkyně nám zpříjemnily chvilky folklorem. Pan Kohel předvedl nejen svoji kolekci panských obleků, ale také svou preciznost a nadšení pro svůj obor.

Tým Vánoční benefice se ukázal na pódiu v roli modelek, které předvedly kolekci dámských společenských šatů od Svatebního studia DáMa. To představilo také novou kolekci svatebních šatů,“ doplnila Marika Cábová.

Na afterparty zatančila skupina Jannah a zahrála kapela Mudrlanti. O rauty se postaral Aleš Kunhart - Občerstvení Bouda.

„Během večera si publikum mohlo zakoupit vánoční dárky ve formě různých poukazů a zboží od sponzorů. A tímto zároveň přispěli Aleškovi a Jirkovi. Město Uherský Brod Vánoční benefici II. podpořilo ve více věcech, ale hlavním byl pronájem prostorů Domu kultury,“ řekla Marika Cábová závěrem.