Užívali si tak zřejmě poslední možnosti v tomto roce, posedět si u čepovaného piva s kamarády.

„Letošní Vánoce nebudou takové jaké bývaly. Lidé se nebudou mít kde scházet. V minulých letech jsem to míval tak, že právě o Vánocích se mi do lokálu sjížděli lidé z různých koutů naší země, posedět, poklábosit, probrat, co všechno se za uplynulý rok událo. Letos tato tradice v mé hospůdce poprvé vzala za své,“ konstatoval provozovatel STBaru v centru Uherského Hradiště Jiří Klapko.