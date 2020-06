„Opakovaně nám byl hlášený ruch od altánků u cyklostezky nedaleko areálu společnosti Baťa, kde nakonec udělali policisté kontrolu,“ řekl Deníku starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Na místo vzápětí vyrazili strážci zákona z Uherského Brodu.

„Hlídka udělala preventivní prohlídku místa a v té době nezjistila u kontrolovaných osob protiprávní jednání,“ poznamenala mluvčí policistů Simona Kyšnerová.

Následná prohlídka altánku po obecní kontrole ukázala, že došlo k poškození jeho střechy a poničení zeleně.

„Kolem byl neuvěřitelný nepořádek, válely se tam prázdné láhve od tvrdého alkoholu a petky, krytí stříšky bylo částečně strženo a polámané tam byly i některé dřeviny,“ potvrdil František Hajdůch.

O několik dnů později došlo podle jeho slov k podobnému incidentu i na dalším altánku na hranici katastru s Hlukem.

„Byl tam strašný nepořádek. Vypadalo to tak, že mládežníci si tam v době protiepidemiologických nařízení vlády vyrazili z kopýtka. Dát do pořádku to museli jet nakonec lidé z našeho městského úřadu, kteří mají na starosti pořádek v ulicích,“ upřesnil hlucký místostarosta Zdeněk Botek.

Podle Františka Hajdůcha to nebylo poprvé, co se okolí cyklostezky stalo terčem vandalů.

„Chtěl bych vzkázat na adresu těch, kteří svým chováním poškozují obecní i soukromý majetek, že to nadále nebudeme tolerovat a s policií jsme se domluvili na častějších preventivních kontrolách tohoto prostoru,“ upozornil dolněmčanský starosta.

V inkriminovaném období došlo k vandalismu také na dalších místech Zlínského kraje.

V Uherském Brodě neznámý pachatel poškodil karoserii automobilu. Policisté od začátku května pátrají po sprejerovi, který poničil novou fasádu zrekonstruované čistírny a kotelny v ulici Novosady v Holešově.

„Podobný incident se stal v polovině května také ve Valašských Kloboukách, kde někdo postříkal fasádu rodinného domu ve Valašských Kloboukách,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.