Vínomilci se na ní mohli dotknout koštovaček, aby z nich dopřávali doušky celé řady z 226 vzorků vystavených bílých, 87 červených a 12 růžových vín, komunikovali bez zábran mezi sebou, s místními vinaři a vystavovateli vinných moků ze sedmadvaceti obcí. Při jejich koštování zažívali hřejivý vjem dobré nálady, rozlévajících se jejich těly.

Ačkoliv Valentýnská výstava vín byla sama o sobě poměrně slavnostní událostí, byla ještě umocněna 555. výročím od první doložené písemné zmínky o kudlovických vinohradech. Zdrojem informací pro návštěvníky byl katalog výstav vín, poskytující informace o vinařích, vystavovaných odrůdách, ale i šampionech výstavy.

Z katalogu se návštěvníci dozvěděli, jakým způsobem byli od 60. let minulého století, kdy se datuje konání prvních výstav, odměňováni majitelé nejlépe hodnocených vín.

„Nejprve dostávali diplomy, pak je nahradily kovové, dřevěné a posléze keramické plakety. Pro velké finanční náklady a složitost výroby jsme se v roce 2010 vrátili k plaketám keramickým ve tvaru srdce, které navrhl sochař Oldřich Vícha z Kudlovické doliny. Dnes nám plakety vyrábí paní Víchová z Uherského Hradiště,“ informovala Renata Čechmánková, starostka Kudlovic a předsedkyně základní zahrádkářské organizace.

Šampioni

A které víno se stalo šampionem Valentýnské výstavy? V kategorii červených vín to byl Cabernet Cortis, výběr z hroznů ročníku 2018, od Stanislava Nedbálka z Topolné, které dostalo od degustátorů 92 bodů. Titul šampiona v kategorii bílých vín přisoudila degustační jury Ryzlinku rýnskému z pozdní sběru, ročník 2013, od Stanislava Dočkala, majitele jednoho ze sedmnácti sklepů v kudlovické Hubáčkově ulici.

Za vítězný ryzlink, který dostal od degustátorů 94 ze sta možných bodů, byl ještě poctěn Cenou starostky obce. Cena je od roku 2015 přisuzována nejvýše hodnocenému vzorku od kudlovického vinaře, vyrobeného z hroznů vypěstovaných ve vinici v katastru Kudlovic.

„Jsem hrdý na to, že už podruhé jsem mohl převzít na kudlovické výstavě vín starostovskou cenu. Letos za vzorek Ryzlinku rýnského. Na výstavě v roce 2014 to bylo mladé a příliš hrubé víno s relativně vysokým obsahem kyselin. Za těch sedm let ale vyzrálo, je naležené a suché s petrolejovými tóny,“ svěřil se Stanislav Dočkal. Podotkl, že vinař by měl být trpělivý a měl by víno nechat náležitě vyzrát. Radost má také z toho, že mezi vínomilci si opět získávají oblibu suchá vína.



Foto 2 až 2Ň: KOŠTOVALI. Na výstavě vín v Kudlovicích mohli návštěvníci ochutnat 325 vzorků vín.