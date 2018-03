Válečného hrdinu z Bzové po letech uctili v Africe

„Výjimečný příklad plukovníka Rosíka nám připomíná, že v Česku vždy žili lidé připravení bojovat za svobodu a demokracii. Díky vlastencům, jako byl on, se dnes nejen Česká republika může těšit z míru v Evropě.“

Odhalení pamětní desky Vítězslava Josefa Rosíka v Bojkovicích-Bzové.Foto: DENÍK/Adéla Buráňová

To jsou slova Karla Hejče, velvyslance České republiky v Etiopii, která vyřkl v pondělí 12. března Addis Abebě při slavnostním odhalení zrekonstruovaného hrobu pilota československé armády a Britského královského letectva Vítězslava J. Rosíka. Že jste jméno rodáka z Bzové na Uherskobrodsku ještě neslyšeli?

Vězte, že pokud by byl Američan, některý ze slavných hollywoodských režisérů by o něm dávno natočil celovečerní film. I kdy jeho životní osudy by dost možná vydaly i na seriál.

Vítězslav Rosík se narodil do rodiny řídícího učitele den před Štedrým večerem roku 1895. O dvacet let později nastoupil vojenskou službu v CK armádě a uniforma se mu stala osudem na celý život. Bojoval v první světové válce, následně působil u vznikajícího československého letectva.

Před druhou světovou válkou coby předseda svazu letců Republiky Československé organizoval odchody letců do čs. zahraniční armády. V době mobilizace v roce 1938 byl zařazen u velitelství letectva jako náčelník štábu a v září společně s gen. Jaroslavem Fajfrem jednal v Moskvě jednat o Sovětské vojenské letecké pomoci Československu.

O rok později uprchl do zahraničí a vstoupil do čs. armády ve Francii, následně odjel do Anglie, kde nejprve převzal velení čs. jednotky v Innsworth Lane a následně byl přijat do Royal Air Force (RAF) a bojoval v Bitvě o Anglii.

Během jeho služby mu byla udělena medaile za zásluhy I. stupně, byl povýšen na plukovníka generálního štábu a při propuštění z RAF 3. 3. 1945 obdržel čs. pamětní medaili.

V rodné zemi ale jeho sláva podobně jako u stovek dalších netrvala dlouho. Po převratu v roce 1948 byl jako bývalý příslušník RAF zbaven funkcí v obnovené československé armádě a přeložen do výslužby.

V říjnu 1948 proto přes Rakousko a Francii emigroval do Velké Británie, odkud se dostal Etiopie, kde v letech 1949 - 1955 působil společně s plk. Tobyškou jako poradce císaře Haile Selassieho při výstavbě etiopského civilního a vojenského letectva. Zemřel 9. května 1955 na rakovinu.

eho hrob na hřbitově Gulele v Addis Abebě dlouhá léta chátral. Česká vláda ale v loňském roce schválila addisabebské katolické farnosti dar ve výši 50 tisíc korun, díky kterému byl hrob opraven. A 63 let po smrti plukovníka Rosíka na něj mohli velvyslanci České republiky, Slovenska a Velké Británie položit věnce.