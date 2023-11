Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal v souvislosti s nástupem zimního počasí výstrahy před sněžením i tvorbou náledí. V potaz by je měli vzít především motoristé, a to hlavně na Valašsku. Při poklesu teplot pod bod mrazu se budou lokálně vytvářet zmrazky nebo i náledí.

Nástupu zimního počasí využili v Beskydech k zasněžování, například na sjezdovce Horal ve Velkých Karlovicích. | Video: Resort Valachy

Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku zůstávala dnes ráno vrstva rozbředlého sněhu. Na vozovkách, které jsou po chemickém ošetření mokré, se v okrese může tvořit námraza. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako holé a mokré silnice v ostatních částech Zlínského kraje.

V Poličné na Valašskomeziříčsku bourala dvě nákladní auta, nákladní a osobní automobil havarovaly také v Soukenické ulici v Uherském Brodě. V obou případech se události obešly bez zranění a vyšetřují je policisté. Vyplývá to z údajů zveřejněných serverem dopravniinfo.cz.

V regionu se vyskytují sněhové přeháňky, v nižších polohách déšť se sněhem nebo déšť, vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). „Pozor na namrzání a vznik náledí na silnicích I. třídy I/54 Strání, I/57 Ratiboř, Lidečko a I/69 na Sirákově. Místy napadne až 7 centimetrů nového sněhu, v nižších polohách mokrý těžký sníh. Lokálně se mohou tvořit zmrazky i náledí,“ varuje ŘSD.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo se srážkami, které snižovaly dohlednost. Vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus jednoho stupně do plus dvou stupňů Celsia. Od dnešních 15.00 do středečních 19.00 platí v kraji výstraha meteorologů před tvorbou náledí a zmrazků.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo s občasným sněžením. Přes den bude srážek ubývat, odpoledne lze očekávat občasné sněžení jen místy, zejména na Valašsku. V polohách pod 300 metrů nad mořem budou i srážky smíšené. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Při poklesu teplot pod bod mrazu se budou lokálně vytvářet zmrazky nebo i náledí.

„Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ uvádějí meteorologové.

Během dne očekávají meteorologové novou sněhovou pokrývku. Tato předpověď se ve Zlínském kraji týká především oblastí Bystřice pod Hostýnem, Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí, Vizovic či Vsetína. V nižších polohách půjde o mokrý těžký sníh.

„Během úterního odpoledne a večera se nad 600 metrů nad mořem budou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. V úterý odpoledne a večer se při poklesu teplot pod bod mrazu budou vytvářet zmrazky nebo i náledí,“ uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.

