Vakcínu si přebrala lékárna v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB) deset minut po jedenácté hodině dopolední.

„Nyní zůstanou ampule uskladněny v mrazícím boxu na hematologicko-transfuzním oddělení. V pondělí 4. ledna časně ráno budou pak očkovací látky rozvezeny do jednotlivých nemocnic v kraji a začne očkování,“ pokračoval mluvčí.

Tato dávka vakcín je určena výhradně zdravotnickému personálu nemocnic a zdravotnické záchranné službě. Zájem o očkování je enormní. Jenom v KNTB má o očkování zájem 700 zdravotníků, v Uherskohradišťské nemocnici 400. Tato čísla však budou zřejmě růst.

NEJVÍCE DÁVEK ZŮSTANE VE ZLÍNĚ

Očkování by mělo začít ve všech nemocnicích kraje v pondělí. Ze současné várky obdrží nemocnice v Kroměříži a Valašském Meziříčí po 150 dávkách, Uherské Hradiště a Vsetín 200 dávek. Zbývajících asi 270 dávek zůstane pracovníkům zlínské nemocnice.

„Očkovací látka vydrží po rozmrazení pět dnů. Všechny ampule využijí nemocnice během pár dnů,“ podotkl Egon Havrlant.

Zatím se počítá s tím, že z jedné ampule bude pět dávek očkovací látky. Nemocnice jsou však připraveny i na variantu, kdy by se z jedné ampule vytěžilo dávek šest.

„Očkovat se bude podle jasného klíče. Přednost mají zdravotníci, kteří přichází do kontaktu s covid pozitivními pacienty. Tedy lidé z covidových stanic, ale také z oddělení ARO, urgentního příjmu a pohotovostního příjmu,“ prozradil Egon Havrlant.

ZÁJEM MAJÍ I PRAKTICI

„V nemocnicích jsou určeny konkrétní osoby, které mají očkování na starosti,“ prozradila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová. Ta dále uvedla, že již nyní se ozývají praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, pracovníci ze sociálních služeb a mnozí další, kteří se chtějí nechat očkovat.

„Zájem je enormní, nicméně první dávky budou určeny výhradně zaměstnancům nemocnic a záchranné služby. Poptávku mezi nimi budeme pokrývat postupně, jak budou přicházet jednotlivé dodávky vakcíny,“ dodala Sehnalová.

Samotná náměstkyně se, jakmile to bude možné, naočkovat nechá také. Stejně tak jako například její kolegyně z covidového oddělení Kroměřížské nemocnice, kde před nástupem do funkce vypomáhala.

„Nevím, jaký je mezi ostatními zaměstnanci zájem o očkování. Jsem víceméně stále uzavřena na covidovém oddělení. Pouze za sebe mohu říci, že se očkovat určitě nechám,“ prozradila lékařka a předsedkyně odborů tamní nemocnice Ivana Horková.

Během ledna by měly dorazit další tisíce dávek. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš v pondělí 28. prosince pro Deník uvedl, že podle aktuálních informací se počítá pro Zlínský kraj s 10 tisíci vakcínami v lednu a dalšími 15 tisíci vakcínami v únoru.

Je však nutno zdůraznit, že očkování široké veřejnosti přijde na řadu zřejmě až někdy začátkem jara. Spuštění rezervačního systému odhaduje tým Chytré karantény na polovinu ledna. Přednost mají mít senioři a vážně nemocní.

VÝPOMOC MEZI NEMOCNICEMI

Situace ohledně koronavirové nákazy se v kraji za posledních 24 hodin (údaj ke středě 30. prosince – pozn. red.) opět výrazně zhoršila. Nejenom že hodnota protiepidemického systému stoupla z 75 na 79 bodů, ale především bylo odhaleno dalších více než tisíc nově nakažených (1045). Rostly také počty hospitalizovaných.

Neutěšenou situací se zabýval také zúžený krizový štáb, který svolal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Nejvytíženější je sice v současnosti Kroměřížská nemocnice, ale situace se mění z hodiny na hodinu. Stále tedy platí dohoda mezi řediteli nemocnic v kraji o vzájemné pomoci. Té už musela využít právě přeplněná Kroměřížská nemocnice. Její pacient zamířil do Uherského Hradiště.

„Dokud bude možné vypomoci mezi našimi nemocnicemi v kraji, budeme využívat veškeré dostupné lůžkové kapacity v rámci kraje. Tato spolupráce je dlouhodobě nastavena,“ uvedla Olga Sehnalová.

ZDRAVOTNÍKŮM DOCHÁZÍ SÍLY

V nemocnicích kraje opět dochází k odkládání plánovaných operací.

„Podle slov ředitele KNTB Radomíra Maráčka je už teď v nemocnicích výrazně omezena péče. Zdravotníkům dochází síly a čekají je další týdny maximálního nasazení. Tohle by si lidé měli uvědomit. Je potřeba i nadále dodržovat ochranná opatření, která mohou zabránit dalšímu šíření nákazy. Vyzývám obyvatele našeho kraje, aby nepolevovali v dodržování pravidla 3R – ruce – roušky – rozestupy a blížící se konec roku oslavili raději komorně, bez návštěv přátel. Vydržme to, prosím, děláme to i pro své blízké,“ řekl hejtman Radim Holiš.