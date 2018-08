V zámeckém parku děti vysvobodily zakletou princeznu

Osmatřicet dětí ve věku do 15 let, členů i nečlenů Moravského rybářského svazu, padesát ryb, které skončily na háčcích jejich udic, změřených a puštěných na svobodu. Tak by se daly stručně charakterizovat historicky první rybářské závody dětí, které se uskutečnily na Konventním rybníku pod obcí Modrá.