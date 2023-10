Ani jeden houbový rok se nepodobá druhému. Aby byly houby v expozici po dobu výstavy co nejčerstvější a přečkaly ji v plné kráse, vyráželi členové mykologického klubu a jeho příznivci od posledního zářijového čtvrtka až do sobotního dopoledne hledat houby do chřibských lesů.

„S ohledem na suché počasí jsme se velice obávali, že na výstavu nenasbíráme ani 150 druhů hub, ale nakonec jich na výstavě bylo přes 259 druhů, ale o jednadevadesát méně než v loňském roce. Nejvzácnějším exponátem na výstavě byla muchomůrka Vittadiniho,“ svěřil se přední český mykolog a lektor České mykologické společnosti Jan Wipler z Hradce Králové, člen Mykologického spolku Broumov. Podotkl, že za normálních okolností by zmíněná muchomůrka na výstavě nebyla. Protože ji ale na Olomoucku likvidují ve velkém, přinesli ji tamní mykologové na výstavu hub na Salaš.

Horko, sucho a větrno nepřálo houbaření

„V pátek a v sobotu do 13 hodin jsem pracoval v týmu salašských mykologů na určování hub přinesených na výstavu. Popiskou v zelené barvě byly označeny houby jedlé, červenou houby nejedlé a černou houby smrtelně jedovaté. V průběhu výstavy nám lidé přinášeli další houby. Některými jsme v expozici nahradili zaschlé plodnice hub,“ informoval Jan Wipler, který se letos na salašské výstavě hub a její osvětě podílel už pátým rokem, několik let před ním přední český mykolog Libor Tmej.

„V lesích Chřibů vládne letos velice bídná houbařská sezona. Horko, sucho a větrno nepřálo zálibě nás mykologů. Lidé by nyní jistě rádi vyrazili do lesa s košíkem, třeba na václavky, ale tam o ně nezavadí. Václavkám, které rostou až do konce října, někdy až do zimy, sucho nepřeje. Pro milovníky hub jsou ale zbožným přáním,“ řekla smutně Alena Filípková, znalkyně houbařských poměrů v Chřibech a dlouholetá předsedkyně Mykologického klubu Salaš.

V chřibských lesích může podle ní houbař zcela výjimečně narazit na holubinku, většinou ale suchou. Ani s třepenitkami svazčitými, které na tlejících pařezech rostou téměř celý rok, se houbař nyní nesetká.

Členové mykologického klubu Salaš se mohli na výstavě hub pochlubit mimořádným oceněním, které bylo klubu uděleno za unikátní a osvětovou činnost v oboru mykologie v rámci soutěže Vesnice roku 2023 ve Zlínském kraji.

„Členové našeho klubu se rozhodli, že členům hodnotící komise a hejtmanovi Zlínského kraje Radimu Holišovi, zašlou VIP vstup pro jednu osobu na akci s názvem Výstava hub, a to s platností do roku 2028. VIP vstupenku jsme jim ještě před výstavou zaslali,“ informoval předseda Mykologického klubu v Salaši Pavel Trubačík.

Na své si na výstavě přišli milovníci houbových specialit. Ti mohli ochutnat majstrštyky Aleny Filípkové, která se před osmi lety stala vítězkou jedné televizní soutěže ve vaření. K ochutnání byly rohlíčky plněné houbami, houbový guláš a polévka, grilované brambory s houbami ale i další dobroty z hub.