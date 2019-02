Uherské Hradiště - Je to jen pár týdnů, co z parku uherskohradišťské nemocnice zmizelo k nelibosti některých pacientů i tamních zdravotníků 240 stromů a keřů.

To, které stromy v areálu padnou a kolik jich celkově bude, zatím jasné není. Teprve se o tom jedná. | Foto: DENÍK/Oleg Kapinus

Pokud si nespokojenci mysleli, že pily dřevorubců utichly na dlouhý čas, mýlili se. Minulý čtvrtek se v areálu nemocnice sešli úředníci hradišťského odboru životního prostředí, členové občanského sdružení Chraňme zeleň a vedení nemocnice, aby projednali žádost o vykácení dalších třiceti stromů.

O jejich likvidaci usiluje právě vedení zdravotnického zařízení. „O tom, že se tam má něco kácet, vím. Už se to šušká po nemocnici. Je mi to docela líto, protože po nedávném kácení je tam stromů poskrovnu. A když už je shodili, měli nasadit co nejdříve novou zeleň," míní čtyřiapadesátiletá Jana Nemravová, která do nemocnice chodí několikrát v týdnu navštěvovat svou nemocnou maminku.

Plán na odstranění vybraných stromů prý není žádnou novinkou a už jednou byl na spadnutí. „Tento záměr se projednával zhruba před rokem. Tehdy jsme se proti němu tvrdě postavili a stromy se nakonec nekácely. Bohužel, teď přišlo vedení nemocnice se stejným požadavkem," poznamenala jedna z členek sdružení Chraňme zeleň Lea Hudcová, která upřesnila, že stromy určené k seřezání jsou rozmístěny na různých místech rozlehlého nemocničního parku.

Ke kácení má dojít kvůli výstavbě nového centrálního pavilonu a stavbě cesty a parkoviště. Zástupce vedení hradišťské nemocnice Miloslav Libík podotkl, že prozatím nelze přesně určit, které ze třiceti vytipovaných stromů půjdou k zemi. „K případnému dalšímu kácení dřevin je třeba poznamenat, že je reálné výhradně mimo vegetační dobu," poznamenal Libík.

Pokud bude projekt schválen, pokáceny mají být podle vedoucího odboru životního prostředí hradišťské radnice Květoslava Fryštáka cypřiše, túje, tisy a další porost.

Vysvětlil také, proč je zhruba po roce kácení zeleně v nemocničním areálu znovu aktuální.

„Jednalo se o stromy, které měly zůstat v zelených plochách. Po zaměření stavby ale některé z nich zasahují do staveb přístupových cest či parkovišť. Proto se o nich bude rozhodovat v novém řízení," objasnil Fryšták.

Datum případného kácení a přesný počet stromů, které půjdou k zemi, zatím nebyly stanoveny.

Jednat mohou klidně měsíce

„Řízení o kácení ještě není ukončeno. Do vydání rozhodnutí nebudeme jeho výsledek předjímat," poznamenal mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. Podle hradišťských úředníků z odboru životního prostředí může jednání o stromech trvat i dva měsíce.