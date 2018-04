V Uherském Hradišti už lze platit virtuálními měnami

Pokrok technologie nezastavíš. Takovým heslem se začali řídit někteří restauratéři v Uherském Hradišti. Ve svých podnicích totiž začali hostům nabízet možnost platit takzvanými kryptoměnami, tedy virtuálním platidlem v podobě bitcoinu, ethereum, litecoin a ethereum classic.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Trend přijímat od zákazníků virtuální měny brzy přešel z Prahy do celé ČR. Pivo, kávu nebo něco k snědku si mohou zájemci za čtveřici nejznámějších kryptoměn objednat například v hradišťském Skandal baru či v tamní restauraci Beef and Beer.

„Jako provozovatelé pohostinství se snažíme sledovat novinky v našem oboru a platba virtuálními měnami je čím dál populárnější a nevyžaduje žádné zvýšené náklady. I proto jsme se v polovině března rozhodli tuto možnost zákazníkům nabídnout,“ objasnil majitel restaurace Marek Šmíd. Častého kolísání kurzů elektronických peněz se nebojí.

„Riziko to je, ale samo podnikání je riziko, takže to beru jako součást práce. Jakmile někdo zaplatí například bitcoinem, lze jej hned do systému převést v korunách podle aktuálního kurzu. Nemusíme se strachovat, jaká bude jeho hodnota den poté,“ popsal Marek Šmíd.

V praxi placení probíhá pomocí chytrého telefonu, v němž má majitel virtuální měnu uloženou v elektronické peněžence. Pomocí ní pak zaplatí pouhým přiložením fotoaparátu telefonu ke kódu, který vygeneruje pokladní v restauraci.

Za pouhý týden v Beef and Beer tak zaznamenali tři platby. Podobné zkušenosti mají ve Skandal Baru.

„Evidujeme platby zatím v jednotkách, ale službu máme spuštěnou pouhých několik týdnů. Spíše nám to přišlo zajímavé, než že by příjímání platby mělo v současnosti nějaké přednosti,“ nechal se slyšet jeho majitel Pavel Vaďura.

Podle ekonoma Dominika Stroukala však mohou platby elektronickými penězi pro hospodské skýtat určité výhody.

„Jedná se o rychlý způsob placení, navíc při něm odpadá podnikům nutnost hradit procento z transakce, jak tomu je u debetních či kreditních karet. Rychlé kolísání kurzu je nemusí také trápit, protože mohou nastavit systém tak, že ihned po zaplacení se jim do kasy převedou za kryptoměnu české koruny,“ vysvětlil plusy poměrně nového způsobu hrazení útraty.

Nevýhodou však může být, jak doplnil Dominik Stroukal, že se při vykazování platby musí postupovat odlišným způsobem, což nemusí být pro některé účetní přijatelné.

„Dokonce jsem se setkal s účetními, kteří odmítli firmě dál vést doklady kvůli transakcím ve virtuálních měnách. Pro zákazníky pak může být riziko jediné. Vzhledem k nestabilitě kurzu mohou zaplatit za oběd a zjistit pár let nato, že je pivo vyšlo pěkně draho,“ dodal Dominik Stroukal.