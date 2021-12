Děti dostávají vakcínu o třetinové síle oproti dospělým, určena je pro ně vakcína společnosti Pfizer/Biontech.

„Během prvního dne jsme nezaznamenali s očkováním dětí žádné potíže. V očkovacím centru podává vakcínu zkušený pediatr, nutná je přítomnost zákonného zástupce,“ dodala vedoucí očkovacího centra Irena Baroňová.

Zatímco se do registru dětí do 11 let postupně hlásí noví klienti, zájem o očkovaní ve věkové skupině 12-15 let je v posledních dnech minimální, stejně jako zájem dospělé populace o první dávku vakcíny.

V Medical Plus centru je situace podobná. „Ve čtvrtek jsme naočkovali deset dětských pacientů. A přidaná hodnota? Také některé jejich rodiče třetí dávkou,“ prozradil Ivan Dokoupil z Medical Plus.