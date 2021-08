Podle slov Ivana Dokoupila ze společnosti Medical +, která vakcinaci provedla, mělo jít o generálku na očkování lidí bez přístřeší, pilotní projekt Krajského úřadu Zlín.

„Přijeli za mnou z městské policie v Uherském Hradišti a řekli mi, že se tady bude očkovat, tak jsem toho využil a mám klid. Všichni se očkují a já vím, že tu nějaký covid máme, tak nechci být výjimkou,“ prozradil Deníku senior Václav, jenž se nejčastěji zdržuje u místního nákupního centra, kde pomáhá odklízet nákupní vozíky.

Jednačtyřicetiletého Pavla, žijícího od května v hradišťském Nízkoprahovém denním centru, jenž je původem z Huštěnovic, přiměla podle jeho slov k očkování větší šance získat zaměstnání i snadnější možnost vycestovat do ciziny.

„Je to určitá generální zkouška pro Zlín, kde se očekává více těch lidí, kteří žijí, řekněme, mimo běžnou společnost. Očkujeme záměrně jednodávkovou vakcínou Janssen, protože tito lidé by nemuseli respektovat ten druhý termín, což zaručit nelze. Takto nabudou během dvou týdnů imunitu a cyklus bude uzavřen. Jde o pilotní projekt Krajského úřadu Zlín,“ řekl Ivan Dokoupil z Medical+ s tím, že řadu takových lidí už naočkovali v centru Medical+, jakmile to bylo umožněno bez objednání.

Nicméně zájem o očkování podle něj dlouhodobě klesá, což je prý dáno tím, že už je celá řada lidí v populaci dlouhodobě proočkována.

„Od začátku ledna jsme v Uherském Hradišti podali celkem 22 tisíc očkovacích dávek,“ upřesnil Ivan Dokoupil.Všechny tyto dávky, včetně těch devíti v charitním areálu na Malinovského ulici v Uherském Hradišti, podala zkušená lékařka Parvine Gricová.

„Dnes šlo opravdu o rizikovou skupinu pacientů. Jsem ale příjemně překvapena. Obávala jsem se, že budou v horším stavu, že s nimi bude těžká domluva. Naštěstí ale s sebou měli všichni doklady, takže jsme je ztotožnili, tím pádem jim budeme moct vystavit certifikáty. Kladla jsem jim na srdce že v následujících dvou dnech by měli být v klidu, nenamáhat se a vyvarovat se alkoholu,“ uvedla Parvine Gricová.