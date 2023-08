Dvanáct československých a českých prezidentů nejen v oficiálních situacích, ale i v méně formálních okamžicích představuje v centru Uherského Hradiště nová fotografická výstava s názvem Prezidentské okamžiky, která byla dnes slavnostně otevřena. Výstava čerpá z bohatého fotoarchivu České tiskové kanceláře (ČTK) i z databáze fotobanky Profimedia, premiéru má během letošního ročníku Letní filmové školy (LFŠ).

Na Palackého náměstí bude k vidění do konce září, poté zamíří do Prahy, odtud do Šumperka a poté do Brna.

Zdroj: ČTKVýstavu Prezidentské okamžiky připravila ČTK ke 105. výročí vzniku Československé republiky a založení tehdy Československé tiskové kanceláře. Ze svého fotoarchivu vybrala přes sto snímků. Autoři na ní pracovali půl roku, zpracována je tematicky. Kromě oficiálních momentů se zaměřuje i na různé situace, ve kterých se prezidenti ocitli.

"Zároveň jsme se snažili zachytit jejich vztah ke kultuře či ke sportu," uvedla šéfredaktorka ČTK a spoluautorka výstavy Radka Matesová Marková. Snímky doprovázejí obsáhlé texty s řadou zajímavostí.

Na dvou desítkách oboustranných panelů tak diváci spatří prezidenty na cestách, prezidentské volby i abdikace, prezidenty sportující i churavějící, ale i snímky zachycující budování a bourání kultu osobnosti.

Nechybějí fotografie Tomáše Garrigua Masaryka v útulku pro děti, Edvarda Beneše v dresu Slavie, Gustáva Husáka v plavkách při návštěvě Kuby, Václava Klause na lyžích nebo současnou hlavu státu Petra Pavla jako motorkáře.

Vernisáži předcházela debata na téma Jak se fotí prezidenti. O zákulisí práce prezidentských fotografů diskutoval bývalý ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který byl prvním mluvčím prezidenta Havla, Roman Vondrouš, fotoreportér ČTK a mnohonásobný držitel cen Czech Press Photo, a Karel Cudlín, jeden z osobních fotografů Václava Havla. Podle Žantovského je na místě složit poklonu prezidentským fotografům i vzhledem k tomu, jak velké úsilí vynaloží kvůli dobrému záběru.

"Prezidentské fotografování je kontaktní sport. Těch štulců a strkanců, které jsem za těmi šňůrami za ty roky viděl, bylo bezpočet. Na místě je tak obdiv k vašim modřinám," uvedl.

Diváci si mohli vyslechnout i část videorozhovoru s osmadevadesátiletou Evou Haňkovou žijící v USA, která je coby tříletá dívenka zachycena na vystaveném snímku s T.G.Masarykem během prezidentovy návštěvy ve Žďáru nad Sázavou z roku 1928. Deset let po jejím pořízení posloužila jako předloha jedné z nejslavnějších československých známek.

ČTK připravila první putovní výstavu s ‘okamžiky‘ v názvu před pěti lety, když slavila stejně jako Československo sté výročí svého založení, šlo o expozici s názvem Okamžiky století. Po nich následovaly Okamžiky sametové revoluce, Nežádoucí okamžiky a Olympijské okamžiky. Loni nesla putovní výstava název Česko/slovenské okamžiky. Popáté má tato výstava premiéru v Uherském Hradišti na LFŠ.