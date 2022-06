„Když se dostanete do cizí země, jazyk je pravděpodobně nejtěžší překážkou. A zároveň nesmírně důležitým nástrojem adaptace a vzájemného porozumění. Od prvních dnů po příchodu Ukrajinců do Uherského Hradiště jsme s dcerou a ostatními uprchlíky věděli, že se musíme naučit český jazyk,“ vzpomíná Galyna Kozhedub na letošní březen, kdy se v Uherském Hradišti s dcerou ocitla.

Výuku češtiny začal téměř ihned organizovat a vést majitel jazykové školy Trend Language Solutions Pavel Knot.

„První hodiny měl doma a později díky dobré spolupráci s ředitelem Městských kin Uherské Hradiště Josefem Korvasem v kině Hvězda. Nebylo to jednoduché, protože skupiny byly přeplněné a neustále přicházeli noví a noví zájemci o výuku,“ upozorňuje Galyna, která po necelých čtyřech měsících na Moravě mluví už velmi dobře česky.

Postupem času se k vyučujícími přidali další dva dobrovolní učitelé - rodačka z Ukrajiny Alina a Radim. Charita Uherské Hradiště poskytla ve své budově ředitelství prostory a zakoupila učebnice.

Díky této spolupráci se kurzů češtiny čtvrt roku účastní více než 60 Ukrajinců, kteří utekli před válkou. A výuka pokračuje dál.

„Všichni účastníci vyjadřují upřímnou vděčnost všem, kdo investují svůj čas, energii a talent do možnosti naučit nás komunikovat v jazyce země, ve které nyní žijeme. Právě v nejtěžších časech tak projevují svou lidskost a laskavost. S vírou v našich srdcích ať je nad námi pokojné nebe,“ říká Galyna Kozhedub.

Žáci jsou velmi spokojeni s učitelem. Je to podle nich moc milý muž, který výuku vede zajímavě.

„Čas nám při výuce rychle utíká,“ shodují se přátelé Iryna Krugla a Vita Krivenko z Poltavy.

Ukrajinci nešetří díky pro všechny, kdo v Uherském Hradišti pomáhají s výukou českého jazyka.

“Díky nim se můžeme lépe zapojit do nového prostředí, komunikovat v práci a vše potřebné si zařídit. Navíc se zde díky kurzům setkáváme a s dalšími lidmi z Ukrajiny. Je to pro nás aktivita pro mozek a dalo by se říct, že také zábava a úleva,“ svěřily se Marina a její dcera Emilia z Kyjeva.

Vyučující podle ukrajinských žáků berou ohled na individuální vlastnosti každého studenta a dokážou látku vysvětlit tak, aby jí každý rozuměl.

„Naši učitelé jsou prostě profesionálové. Vyučují nás a zároveň nám také pomáhají se rychleji adaptovat v novém prostředí. Samozřejmě, že si za tři měsíce ještě nemůžeme být jisti a naše znalosti je třeba zdokonalit, ale už se domluvíme v obchodě, u lékaře a třeba také na cestu, jak se kam dostat a to je moc důležité. Jsem proto velmi vděčná všem učitelům. Pavlovi za jeho dynamiku a smysl pro humor, Alině za její příběhy o zvláštnostech života v České republice a schopnost zohlednit naše přání studovat určitá témata, Markétě za její schopnost vést lekce s mnoha studenty s různou úrovní znalostí. Anně za její laskavost, chuť nás učit a najít ke každému přístup. Radimovi za mimořádně zajímavé lekce s využitím moderních technologií. Nikdo nám nikdy neodmítl pomoc. Všichni učitelé nám dávají kus své duše. Zůstávají s námi i po hodině, aby nám pomohli vyřešit problémy, které máme. Byli bychom moc rádi, kdyby kurzy pokračovaly,“ podělila se o své zkušenosti s velkým vděkem Tatiana z ukrajinského regionu Vinnytsia.

Ukrajinci se při výuce v budově Charity scházejí v pondělí, úterý a sobotu.

„Výuka je přitom rozdělena pro dospělé a děti,“ doplňuje informace manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.