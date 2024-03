Smrtná neděle, která letos přišla na 17. března, byla v Tupesích určena ke starodávnému zvyku vynášení Moreny. Aby s ní po zimě mnohé špatné odešlo a s jarními dny přicházelo všechno čisté, pěkné a nadějné, k tomu Tupesané pozvali na loučení se zimou ženský pěvecký sbor Tupeské parádnice, tamní dětský folklorní soubor Čutora, folklorní soubor Děcka z Buchlovic a tupeskou cimbálovou muziku Džbánek.

V Tupesích měli dvě Moreny, jen jednu ale zapálili a hodili ji do potoka | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Dvě Moreny, stařeny, přísné a spravedlivé vládkyně nevlídné zimy, kdy příroda odpočívala a čerpala nové síly, přinesly děti z tupeské Čutory a folklorního souboru Děcka z Buchlovic do dvora Muzea keramiky.

Než krojované děti vynesly Moreny do potoka a pozvaly jaro do vsi, rozběhlo se naplno ve dvorním traktu Muzea keramiky pletení pomlázek z vrbového proutí. O program plný muziky, tanečků a zpěvu se postaral dětský folklorní soubor Čutora, Děcka z Buchlovic, cimbálovka Džbánek a Tupeské parádnice.

Po kulturním pásmu se děti ze souboru Čutora chopily své Moreny, aby se za doprovodu účinkujících a dospělých jaksepatří vypořádaly s letošní zimou.

Při vynášení Moreny ze dvora Muzea keramiky se děti i dospělí seřadili do průvodu, usmívali se a dobrou vůli spolu měli. Slámovou loutku Moreny donesly krojované děti na most v centru Tupes, tam ji vysvlékly, jejich vedoucí ji zapálila a vhodila do Zlechovského potoka, v němž ale vody bylo sotva po kotníky dospělého člověka. Morena ale neplavala po proudu směrem k řece Moravě, ale už škodit rozhodně nebude. Jako kontrast k Moreně bylo malými folkloristy přineseno do vesnice létečko, které symbolizovalo příchod jara a obnovení života.

„Věřím, že vynesení Moreny nám přivolá více sluníčka, že zima za rok bude silná, se sněhem po kolena, alespoň dětem. Všem účinkujícím se sluší poděkovat za příjemné odpoledne a dospělým za návštěvu této akce,“ nechal se slyšet bývalý tupeský starosta Oldřich Vávra.