Jedinou a mimořádnou mezinárodní soutěží a výstavou mešních a košer vín v České republice je Cisterciácká pečeť, jejímž pořadatelem je Matice velehradská. Kdo si odnese nebo odveze z XII. ročníku soutěže plaketu Cisterciácká pečeť, o tom rozhodovalo 16 degustátorů ve třech komisích, v čele s předsedou Pavlem Bartoškem, člen výkonného výboru Asociace degustátorů České republiky.

V sále kardinála Špidlíka na Velehradě hledali Cisterciáckou pečeť | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„Hodnotili jsme 70 vzorků vín, z nichž 55 bylo mešních a 15 košer, a to České a Slovenské republiky, Maďarska, Itálie, Izraele, Rakouska, Portugalska, Španělska a Polska. Vína byla velmi zajímavá, technologicky čistě zpracovaná, velmi pěkná, rozmanitá dle svého původu,“ uvedl Pavel Bartošek, pohybující se v oboru vinařství a degustací již 30 let. Loni byl předsedou degustační komise při hodnocení vín v rámci Cisterciácké pečeti poprvé, ačkoliv v ní zasedá už několik let.