Přípravy na ni jsou v Kunovicích už v plném proudu. V jedné z místností tamního kulturního zařízení Pálenice se od 20. ledna schází denně, od pondělí do čtvrtka, v průměru 27 žen z města, aby v jejich rukách vykvetlo na 37 000 růží.

Při jejich zrodu mají výjimečnou roli ruličky červeného, bílého, žlutého, modrého, zeleného i černého krepového papíru. Ty se rozstříhají na proužky a dělí se podle typu a velikosti růžiček, které povadnou až po jízdě králů.

V tvůrčí dílně kunovického domu zahrádkářů Na Pálenici čeká členky pěveckého sboru Tetičky a další ženy z města, které mají vztah k místní tradici, čtyřikrát týdně čtyři a půlhodinová dobrovolná šichta, náročná na jejich prsty a zrak.

„Tvorbě růžiček před jízdou králů se věnuji devatenáctým rokem. V roce 2006 jsem zavedla evidenci o počtu žen a hodin, které byly při výrobě růžiček odpracovány. Tehdy jsme ze svého volného času věnovaly výrobě růží na 30 koní 2224 hodin, v roce 2016 to bylo 3234 hodin, o dva roky později 4120 hodin,“ okomentuje dobrovolné pracovní setkání žen Anna Kolůchová, kronikářka kunovických Tetiček.

Trpělivě mně ukazuje a vysvětluje výrobu několika druhů růžiček z krepového papíru, které budou při květné jízdě králů zdobit asi třicet koní.

Tvorbu krepových růžiček považují tvořivé kunovické ženy za svůj koníček. Aby jim bylo při tvorbě pestrobarevných kvítků veseleji, zazní z jejich hrdel několikrát za odpoledne zpěv slováckých i lidových písniček.

Chvílemi přijde čas i na popovídání si o tom, co se v městě událo, nebo bude dít. Bez trpělivosti a dobré nálady žen, jimž projdou tisíce barevných růžiček, z nichž by vznikl dlouhý záhon, by to také nešlo.

„Každé odpoledne dostaneme malou svačinku, kolem sedmnácté hodiny i po štamprličce kořalky. Když tvorbu růží pro jízdu králů ukončíme, letos to bude asi koncem února, přinese nám starosta města aldamáš a zavládne v kulturním zařízení Pálenice pěkná nálada,“ svěří se s pousmáním Anna Kolůchová.

Jedním dechem dodává, že při tvorbě růžiček mohou ženy zhluboka dýchat. Při draní husího peří by vznikala péřová chumelenice.

Mezi tvořivými ženami nechybí ani babička letošního kunovického krále, dvanáctiletého Daniela Kozelka, žáka šesté třídy základní školy, který bude ústřední postavou květnové jízdy králů.

„Mám z toho velkou radost. Jeho maminka je zanícená folkloristka. Daniel už pilně trénuje jízdu na koni, protože chce být na jízdu králů dobře připravený,“ svěřuje se Miroslava Kozelková, babička kunovického krále.