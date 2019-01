Uherské Hradiště /AKTUALIZOVÁNO O VIDEA NA KONCI FOTOGALERIE/ – Krojovaný, několik kilometrů dlouhý průvod odstartoval v sobotu dopoledne jubilejní desátý ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Do metropole Slovácka se podle odhadů sjelo na šedesát tisíc milovníků vína, lidové kultury a burčáku.

Devět zúčastněných mikroregionů Slovácka se začalo řadit ve Vinohradské ulici, odkud v pestrobarevném štrúdlu vyrazili s písní na rtech do centra města. Byly mezi nimi i zástupci vzdálenějších oblastní, jako jsou Vsetínsko či Horňácko. Procesí doplnili zástupci partnerských a spřátelených měst Uherského Hradiště z Velké Británie, Itálie, Polska a Maďarska. Právě průvod byl pro mnohé návštěvníky hlavním lákadlem.

„Do Uherského Hradiště jsme přijeli už v pátek, abychom nemuseli v sobotu brzy vstávat. Chtěli jsme totiž vidět krojovaný průvod. Bydlíme až ve Slavkově u Opavy," nechali se slyšet manželé Maňáskovi s tím, že na Slovácku nejsou poprvé. Slavnosti vína je prý uchvátili loni, když tudy právě v tomto čase projížděli. Nakonec se tehdy z hodinové zastávky vyklubal celý den.

Video z mikroregionů Uherskohradišťska

Video z mikroregionů Uherskobrodska

Krojovaný průvod, ve kterém nebyla nouze ani o drobotinu v lidovém oděvu, měl i několik perliček. „Lidé mohli letos například poprvé vidět starostu Uherského Hradiště i s manželkou v kroji," upozornil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Procesí bylo chudší o některé obce z Uherskobrodska, které nepřijely, ale v celkovém hodnocení bylo podle pořadatelů srovnatelné s loňskem, ne-li ještě lepší.

„Průvod byl nádherný, zapojilo se do něj 82 měst a obcí, šlo v něm zhruba 5000 účastníků. Z Vinohradské ulice až do centra města šel celkem tři a půl hodiny. Kroje jsou u nás tradicí, není to však jen výsada Uherského Hradiště, o čemž svědčí počet zúčastněných měst a obcí z okolí," těšilo ředitele pořádajícího hradišťského Klubu kultury Antonína Macha. Po městě se po oba dny podle jeho odhadů pohybovalo na šedesát tisíc lidí z různých koutů republiky.

Mnozí se obávali, že na slavnosti vína dopadne menší přísun financí, s kterým se letos organizátoři museli potýkat. Tyto vize se však nejen podle pořadatelů, ale i návštěvníků nenaplnily.

„Myslím, že program byl pestrý, každý si tu určitě něco našel. My jsme navštívili Putování Vinohradskou ulicí a také jsme se byli podívat na stanovišti našeho mikroregionu Staroměstsko na nádvoří pod Starou radnicí," prozradila Monika Kropáčková ze Starého Města.

Stejný názor má i dlouholetý přispěvatel slavností Ivo Valenta.

„Jsem upřímně rád, že ‚škarohlídi', kteří zpochybňovali letošní ročník slavností, neměli pravdu. Řada z nich hledala senzaci a přinášela spekulace o tom, že se slavnosti letos neuskuteční v takovém rozsahu, jako dosud, opak je ale pravdou. Slavnosti neztratily nic na své majestátnosti, nádheře a spontánnosti. Lidé opět dokázali, že lidové tradice jsou pro ně velmi důležité," uvedl Ivo Valenta, zakladatel holdingu Synot a Nadace Děti-kultura-sport.

Velký zájem zaznamenal i sobotní pořad Putování Vinohradskou ulicí, který je již popáté součástí slavností. V hradišťské „zlaté uličce" se od pátku do neděle prošlo na pětadvacet tisíc lidí. Ke koštování vína, burčáku a dalších pochutin jim vyhrávala dvacítka cimbálových muzik.

„Návštěvníci putování vypili v osmi historických vinných sklepech i na jednotlivých stanovištích přibližně 8,5 tisíce litrů burčáku a šest tisíc láhví vína, snědli přibližně dva tisíce klobás a patnáct set porcí masa," informovala o zajímavých číslech Magda Pekařová, mluvčí holdingu SYNOT.

I když do Hradiště zavítalo až šedesát tisíc lidí, policie nezaznamenala žádný závažný čin. Podle slov policejního mluvčího Aleše Mergentala řešily hlídky pouze několik přestupků.