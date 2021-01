Očkování zájemců ve věku 80 a více let spustil Zlínský kraj v pondělí 18. ledna v Popovicích a Podolí. Během dne tam bylo proti onemocnění covid-19 naočkováno celkem 72 seniorů. Informovala o tom mluvčí Zlínského kraje Adéla Čuříková

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Z dodávky vakcín jsme vyčlenili vakcíny pro 500 lidí z řad seniorů ve věku 80 a více let. První očkování podstoupilo 72 zájemců z Popovic a Podolí, za nimiž přijel tým z očkovacího centra revmatologické ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti. V tomto týdnu zkoušíme testovací variantu očkování, která bude probíhat v několika ordinacích praktických lékařů. Zájemcům umožní obracet se s žádostí o očkování přímo na své praktické lékaře bez nutnosti registrace do centrálního rezervačního systému. Chceme jít s očkováním za lidmi, což bude možné, jakmile budeme mít dostatek vakcíny,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.