V podzemí buchlovického zámku tečou potůčky

REPORTÁŽ / Tma, zima a především vysoká vlhkost. Po stěnách stákají kapky i malé pramínky vody. Na zdech pomalu začínají vznikat vápencové útvary. Tak vypadá prostředí, kudy se ve čtvrtek dopoledne procházím.

Nachází se 11 kilometrů od Uherského Hradiště a patří mezi nejnavštěvovanější památky v kraji. Správně tipovali všichni, koho napadl zámek Buchlovice. My se s kolegou dostáváme do prostor, kam se mnoho návštěvníků nepodívalo potom, co se zavřela zámecká vinárna.

Ti, kdo ji navštívili, by místo nepoznali.

Na zámku totiž dochází k obnově historických štol.

Pod dvěma objekty zámku a zámeckou zahradou se jich vine několik kilometrů.

Problémem je tu především vlhkost, jak lze vidět na první pohled.

"Dochází k zatápění odvětrávacích kanálů kolem budovy zámku a té horní zvané Flóra.Tím se zhoršuje stav historických budov," popisuje mi kastalánka zámku Buchlovice Ivana Šupková.

Kráčíme nakaždém kroku jinak širokou chodbou z klenutým stropem a každou chvíli na nás či těsně vedle spadne kapka vody.

Z podlahy je vytrhaná dlažba, které tu byla v době fungování vinotéky, dělníci odstranili zdivo z topných komor, komínů, zmizel beton z podlah i cementové omítky.

U obou zdí štoly vznikají malé stružky, kde stojí voda. V prostorách vinárny, odkud provozovatele vyhnala dřevomorka, je vykopaná příkopa, kde je vidět rovněž několik čísel vody.

A to potřebuje vedení zámku změnit.

Proto tam v současné době době pracují dělníci, kteří musí odstranit velké množství injektážní směsi, jež je podle slov Ivany Šupkové téměř všude.

Pochází ze 70. let minulého století, kdy se tam dělaly injektážní práce.

"Je prakticky všude, od vrstevněkolika centimetrů až téměř po půlmetrové útvary. Směs tvoří velké hráze, které drží velké množství vody pod objekty," popsala kastalánka stav, který se jim podařilo zjistit.

Dodává, že problémem jsou jak povrchové vody, tak prameny nebo zvodnatění horizontu.

V první fázi, která bude stát 11,5 milionu korun a potrvá do poloviny roku 2019, musí pracovníci především zbavit zámek "hrází" a opravit kanalizaci.

Návštěvníci, kteří zamíří do zahrad, jež jsou otevřené už od března o víkendech, si také mohou všimnout tunelu před vchodem do jedné z budov. Tady dochází k napojení novodobé kanalizace na tu historickou.

Součástí projektu obnovy historických štol je i řešení havárie historických schodišť, opěrných zdí, autenticky dochované ledovny, které se nachází v těné blízkosti systému štol. Projekt má dvě etapy a skončit by měl v roce 2020.



Buchlovický zámek vybudoval na přelomu 17. a 18. století hrabě Jan Dětřich Petřvaldský, který koupil na jaře 1698 farní zahradu v blízkosti buchlovického kostela. Na stavbě se kromě domácích stavařů podíleli i italští z Vlašimi. Poslední majitel panství Alois Berchtold musel opustit zámek v roce 1945 a tím zanikla i veškerá údržba historických štol a systému odvodňování. Tak začaly problémy s vlhkostí a dřevomorkou. Situaci pak ve výsledku zhoršily injektážní práce v letech 1977 – 79, kdy se prostory utěsnily a voda neměla kudy pryč.