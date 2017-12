V plánu kraje je oprava Ploštiny i malenovického hradu

V rozpočtu, který bude 18. prosince schvalovat krajské zastupitelstvo, jsou navrženy investice za 1,7 miliardy korun. Nejvíce peněz, 120 milionů, by na Zlínsku mělo být přiklepnuto pro opravu Národní kulturní památky Ploština. Ta leží v katastru Drnovic.

Malenovický hrad dne 31.1.2015 Foto: Jiří Košík

„Z naší strany je to dlouholetá snaha, která se v minulých letech nepodařila prosadit. Přitom je to opravdu potřebná investice, celkový areál je už na pokraji životnosti. Navíc Ploština je připomínkou tragédie, kterou je potřeba připomínat, a to nejen mladší generaci,“ řekl Deníku tamní starosta Tomáš Zicha.

Přes 19 milionů korun půjde například zase do statického zajištění hradu Malenovice.

„Je to ku prospěchu věci, hrad je potřeba dát do pořádku. Statika hradu je narušena trhlinami,“ konstatoval správce hradu Luděk Bubeník.

Největší částku v krajském rozpočtu zřejmě ukrojí Vsetínská nemocnice, a to konkrétně přes 242 milionů korun, na výstavbu nového interního pavilonu. Předmětem je třetí etapa spočívající ve stavbě pavilonu pro interní obory. Na vině je havarijní stav stávající budovy interního oddělení.

„Nynější pokoje jsou mimo jiné i desetilůžkové se společným sociálním zázemím na chodbě. Prostory už nesplňují standardy a hygienické předpisy,“ informoval v pondělí hejtman Jiří Čunek.

Podle primáře interního oddělení Vsetínské nemocnice Bořka Lačňáka nový interní pavilon nabídne moderní zázemí pro pacienty i zaměstnance.

„Pokoje budou mít vlastní sociální zařízení, přibudou vyšetřovny, moderně vybavená jednotka intenzivní péče, ambulantní sektor. Pacienti potřebují určité soukromí, což bude v nové budově zajištěno na odpovídající úrovni,“ informoval Bořek Lačňák.

Stávající interní pavilon funguje od roku 1911.



NAVRHOVANÉ INVESTICE:

- Gymnázium L. Jaroše Holešov, realizace úspor energie: Výměna oken, zateplení stropu a části podkroví. Úprava topného systému, rekonstrukce fasády a střechy. Náklady: 44,894 milionu

- Gymnázium a Jazyková škola Zlín, revitalizace: Výměna oken, dveří a prosklených stěn. Náklady: 33,893 milionu

- Střední zdravotnická škola Kroměříž, zateplení budovy: Výměna oken, střešní konstrukce, zateplení. Náklady: 60,221 milionu

- SPŠ Otrokovice, přístavba a vybavení odborných dílen: Vybudování 5 dílen a pořízení strojního vybavení. Náklady: 50,266 milionu

- Gymnázium J. Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, půdní vestavba: Půdní prostory by měly být využívány také k celoživotnímu vzdělávání. Náklady: 21,287 milionu

- SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, rekonstrukce a přístavba: Vybudování místního centra odborného vzdělávání pro technické obory. Náklady: 39,378 milionu korun

- SPŠ Polytechnická Zlín zřízení dílen: Přístavba objektu pro odborné strojírensko-plastikářské dílny. Součástí je nákup moderních strojů pro výuku. Náklady: 25,289 milionu.

- Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, stavební úpravy: Nové odborné učebny a ateliér. Generální rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace a sanace vlhkosti. Náklady: 27,833 milionu

- Domov pro seniory Nezdenice, oddělení se zvláštním režimem: Zařízení pro seniory s různým typem demence. Náklady: 32,559 milionu

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, Buchlovská, rekonstrukce: Rekonstrukce střechy, výměna výplní otvorů a sanace ochozů. Náklady: 41 milionů Vsetínská nemocnice: Výstavba pavilonu pro interní obory. Náklady: 242,677 milionu

- Zdravotnická záchranná služba ZK, vzdělávací a výcvikové středisko Zlín: Místnosti pro přednáškovou činnost a teoretickou přípravu. Náklady: 34,956 milionu Kroměřížská nemocnice, přístavba budovy: přístavba pro umístění diagnostických přístrojů a pracoviště ortoptiky. Náklady: 80,284 milionu.

- Uherskohradišťská nemocnice, rekonstrukce: Rekonstrukce budovy 14 TRN (plicní). Náklady: 200 milionů. Centrální objekty v UHN, II. etapa: Infrastruktura. Náklady: 17,5 milionu. Muzeum Kroměřížska, revitalizace: Stavební úpravy v objektech muzea, zejména přemístění výstavních prostor. Vybudování nové expozice. Náklady: 44,831 milionu

- Slovácké muzeum Uherské Hradiště, revitalizace: Revitalizace archeologických lokalit v Uherském Hradišti, ve Starém Městě, Modré, Sadech, Špitálkách a Na Valách. Náklady: 100,592 milionu.

- Muzeum JVM, hrad Malenovice, statické zajištění: Nezbytné statické zajištění hradu Malenovice z důvodu narušení trhlinami. Náklady: 19,365 milionu.

- Muzeum Kroměřížska, revitalizace hospodářského dvora v Rymicích: Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci areálu. Náklady: 119 milionů

- Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, vybudování depozitářů a expozic: Nové depozitáře vybavené posuvnými regály, stejně jako nové expozice a výstavní a edukační prostory. Náklady: 99,529 milionu

- Muzeum JVM, rekonstrukce expozice tragédie na Ploštině: Rekonstrukce a přístavba, návštěvnické zázemí s depozitárně- -expoziční funkcí, rekonstrukce památníku odboje. Náklady: 120,950 milionu korun Náklady jsou uvedeny včetně částek, které budou hrazeny z dotací